Cultural Leonesa - Deportivo
Hockey sobre patines | OK Bronce

3-3 | Empate de Compañía B contra el Patinalón

RAC

A Coruña

Fuerzas igualadas entre el Patinalón y el filial de Compañía de María (3-3). El choque llegó 2-2 a un último minuto de locura, en el que Anxo Chouciño puso en ventaja a los coruñeses, pero Diego Prieto salvó a los locales sobre la bocina.

