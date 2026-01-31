Baloncesto | Liga Femenina 2
37-67 | Maristas no hace prisioneras en Manresa
Dimitrijevic y Fontana lideran otra exhibición de las de Fer Buendía
Maristas sacó el rodillo a pasear y sumó ante el Manresa un triunfo que forjó en una primera parte en la que rozó la perfección para seguir líder en solitario de su grupo de la Liga Femenina 2. Las jugadoras de Fer Buendía vencieron (37-67) a domicilio en una nueva exhibición coral.
Solo encajaron diez puntos en una primera mitad en la que ya era evidente que el triunfo sería para las coruñesas (10-35). Las catalanas se entonaron en una segunda parte más reñida, pero ya estaba todo el pescado vendido.
Aupadas por las soberbias actuaciones en ataque de Nevena Dimitrijevic (16 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias) y Brenda Fontana (15 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias), las coruñesas disfrutaron de la decimocuarta victoria de la temporada sin hacer prisioneras en el conjunto catalán.
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada
- El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola
- Mike Torres: «El Leyma tuvo poca fortuna el año pasado, pero volverá a subir a la ACB»
- 89-96 | El Leyma Coruña apacigua al huracán Polanco