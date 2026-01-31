37-67 | Maristas no hace prisioneras en Manresa

Maristas sacó el rodillo a pasear y sumó ante el Manresa un triunfo que forjó en una primera parte en la que rozó la perfección para seguir líder en solitario de su grupo de la Liga Femenina 2. Las jugadoras de Fer Buendía vencieron (37-67) a domicilio en una nueva exhibición coral.

Solo encajaron diez puntos en una primera mitad en la que ya era evidente que el triunfo sería para las coruñesas (10-35). Las catalanas se entonaron en una segunda parte más reñida, pero ya estaba todo el pescado vendido.

Aupadas por las soberbias actuaciones en ataque de Nevena Dimitrijevic (16 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias) y Brenda Fontana (15 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias), las coruñesas disfrutaron de la decimocuarta victoria de la temporada sin hacer prisioneras en el conjunto catalán.