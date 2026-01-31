Voleibol | Primera División
Doble victoria para el CV OIeiros
El masculino supera al Arona y el femenino remonta en Asturias
Doble victoria para los equipos del CV Oleiros en Primera División. El masculino venció con solvencia, en tres sets, al Arona (25-27, 9-25, 22-25) y sigue en la zona noble. El femenino, por su parte, firmó una gran remontada ante el Curtidora Uniovi (25-22, 20-25, 25-19, 16-25 y 12-15) para sumar su cuarta victoria de la temporada.
