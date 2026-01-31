Dominicos cae ante el Mataró y Compañía firma tablas en Tordera

Duro correctivo para Dominicos en su visita a Mataró (6-1). El equipo coruñés resistió en la primera parte, pese a que se fue al descanso perdiendo (2-0), pero en la segunda mitad no aguantó el vendaval. Gabriel Villares vio una tarjeta azul, los catalanes abrieron brecha aprovechando el power play y se cargaron de confianza para irse hasta el set de goles. Varela maquilló el marcador al final.

Mejor suerte corrió Compañía de María. El conjunto de Álex Canosa regresó de la pista del Tordera con un empate (3-3), tras un duelo muy condicionado por la bola parada, en el que hubo un penalti para cada equipo. Pablo Cancela, que anotó el de los coruñeses, falló a última hora una directa. Hugo Mareque rubricó un doblete.