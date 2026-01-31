El Leyma vuelve a donde fue feliz

Uno siempre vuelve a donde fue feliz. Y, en el caso del Leyma Coruña, el calendario determinó que la segunda parte del camino con el que quiere regresar a la Liga ACB empiece, precisamente, en la pista donde hace casi dos años abrió por primera vez las puertas de la máxima categoría. El conjunto naranja visita esta tarde (18.00, LaLiga Plus) el pabellón Javier Imbroda para medirse al Melilla. Aquella pista donde celebró el ascenso volverá a ser el escenario donde se medirá a un equipo, el melillense, que necesita una reacción milagrosa como el comer para enderezar el rumbo y dar guerra en la lucha por la permanencia. Con la misma filosofía que guio con acierto el camino en la primera vuelta, los hombres de Carles Marco buscan en la ciudad autónoma la decimosexta victoria del curso y darle a la afición un motivo más para elevar la ilusión.

El Leyma regresa a la acción en Primera FEB tras la semana de descanso por la Copa España. Quince días ha tenido el equipo naranja para afilar las armas de cara a la segunda mitad de la competición, que arranca este fin de semana. Con el amistoso ante el Gijón por el medio, piedra de toque inestimable para mantener el ritmo competitivo, el equipo afronta con ambición y concentración el reto de tomar el pabellón Javier Imbroda. «La segunda vuelta es todavía más ilusionante que la primera», destacó Carles Marco antes de emprender el viaje hacia la ciudad autónoma.

A diferencia del último parón, el de noviembre, el club no ha necesitado los días de reposo para recuperar jugadores. El técnico de Badalona tiene a todos disponibles. Jacobo Díaz, que acababa de salir de una lesión de espalda, sufrió un proceso vírico en los últimos días y se perdió algún entrenamiento, pero está en la convocatoria y podrá jugar ante el Melilla.

El madrileño es una pieza valiosa en una rotación que, cada vez, comienza a tener parejas de baile más claras en la pintura, con Abdou Thiam, Ilimane Diop, Mus Barro y Dino Radoncic compartiendo minutos en pista con más frecuencia. Por fuera, todo sigue igual con el peligro que entrañan Cuevas, Jorgensen, Pacheco o Cremo, el más entonando en el último mes.

Un Melilla en apuros

Los naranjas saben que tienen recursos variados y un arsenal para hacer daño al Melilla, pero no bajan la guardia ante un conjunto que «es peligroso pese a la diferencia en la clasificación». Con solo dos victorias en la primera vuelta, se ha mostrado hasta el momento como un equipo con muchos problemas en ataque. Es el segundo que más falla en tiros cerca del aro y el cuarto que menos acierta desde el perímetro. En defensa, es el segundo peor de toda la categoría. Encaja de media 88 puntos, cifras muy apetecibles para un Leyma que suele anotar 92 por encuentro.

No obstante, ni el rival es el mismo que cayó en la primera vuelta en el Coliseum (101-89) ni el escenario es sencillo para todo el mundo. El Javier Imbroda es el clavo al que se agarra un Melilla que solo ha ganado como local este curso: ante el Palencia (80-75) y ante el Palmer (90-76).

Aunque llevan ya siete derrotas seguidas, la peor racha actualmente en la liga, el proyecto ha sufrido cambios recientes. Desde el banquillo, que ahora ocupa Rafa Sanz, hasta la plantilla. Esta semana confirmó la marcha de Darel Poirier, una de sus estrellas, y la llegada, a prueba, del pívot veterano Jonas Zohore. Iván Cruz o Sergio Rodríguez son también, dos argumentos con los que los melillenses quieren evitar el descenso a Segunda FEB en su temporada de regreso a la segunda categoría nacional.

Pese a las urgencias del Melilla, el Leyma sabe que debe imponer su ley, sus ambiciones y su ritmo de juego para salir airoso de la pista donde, hace dos años, fue tan feliz.