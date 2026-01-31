Paula Otero y Mateo García consiguen marca para el Europeo de aguas abiertas

Mateo García y Paula Otero hicieron los deberes en Elche. Los nadadores del Club Natación Arteixo consiguieron dos medallas en la prueba de 5.000 metros en el Campeonato de España de natación de larga distancia en piscina corta que se disputa en Elche. Ambos firmaron una marca mínima a tener en cuenta para asistir al Campeonato de Europa de aguas abiertas que se disputa este año en París.

El nadador coruñés fue quien se llevó el mejor resultado para los representantes del club arteixán. Se llevó una medalla de plata en la prueba de larga distancia en piscina. Paula, por su parte, se quedó con la presea de bronce en la prueba femenina de la misma distancia. Aunque ambos tienen una marca para el Europeo, no está asegurada su participación, en función de los cupos otorgados por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

La representación del CN Arteixo la completó Paula Rodríguez. La nadadora de categoría Junior 2 terminó en la octava posición en su prueba de 5.000 metros.