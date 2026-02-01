Hockey sobre patines | OK Bronce
4-2 | El Liceo B se queda con los puntos ante el Oleiros
A Coruña
El filial del Liceo ha cogido velocidad de crucero y está cada vez más asentado en la OK Bronce. Este domingo, venció al CH Oleiros (4-2), en un duelo que tuvo que remontar y competir hasta el final. Payero inauguró el luminoso de penalti, pero Jaime Méndez lo igualó en la acción posterior (1-1). El capitán colegial anotó el segundo antes del descanso y Álex Fraga y Pedro Rodríguez agitaron el avispero tras la reanudación (3-2). Íñigo Varela, de los visitantes, vio la roja y Roi Saavedra sentenció sobre la bocina para dejar los tres puntos en el baúl verdiblanco.
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada
- El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola
- Mike Torres: «El Leyma tuvo poca fortuna el año pasado, pero volverá a subir a la ACB»
- 89-96 | El Leyma Coruña apacigua al huracán Polanco