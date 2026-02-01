4-2 | El Liceo B se queda con los puntos ante el Oleiros

El filial del Liceo ha cogido velocidad de crucero y está cada vez más asentado en la OK Bronce. Este domingo, venció al CH Oleiros (4-2), en un duelo que tuvo que remontar y competir hasta el final. Payero inauguró el luminoso de penalti, pero Jaime Méndez lo igualó en la acción posterior (1-1). El capitán colegial anotó el segundo antes del descanso y Álex Fraga y Pedro Rodríguez agitaron el avispero tras la reanudación (3-2). Íñigo Varela, de los visitantes, vio la roja y Roi Saavedra sentenció sobre la bocina para dejar los tres puntos en el baúl verdiblanco.