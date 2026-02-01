Liceo-Barça, una década ‘caliente’ con títulos, chispas y una rivalidad clásica

La cabeza de la OK Liga se juega en A Coruña. El próximo domingo, 8 de febrero, el Liceo y el Barcelona se verán las caras con los sticks en alto y la primera plaza en juego (12.00 horas, okliga.tv). Los coruñeses defienden el liderato con tres puntos de ventaja, después de haber ganado al Rivas y el pinchazo del Igualada en el Joan Ortoll frente al Calafell (5-2). Los culés, que se descolgaron hace dos semanas tras tropezar precisamente con el conjunto de Guillem Cabestany (4-1), son los inmediatos perseguidores en la carrera por la cima. En un formato con play off, la primera plaza no decide el título, y menos en febrero, pero es un caramelo que todo el mundo quiere saborear.

La batalla del Palacio de los Deportes se antoja legendaria. El partido tiene todos los argumentos para entrar en el ranking de clásicos célebres sobre las tablas coruñesas. Al eterno antagonismo entre los dos equipos, se suma el aliciente del botín que hay en juego y la sed de revancha de los catalanes, que cayeron en el Palau a manos de un inspirado Liceo en la primera vuelta (3-5). El cuadro de Juan Copa, por su parte, defiende la imbatibilidad de Riazor, donde este curso nadie ha logrado tres puntos.

En la última década, el Barça no ha sido un equipo infalible en territorio colegial. Incluso en sus mejores años, A Coruña es una de esas plazas incómodas y pegajosas en las que no es extraño ver a los jugadores culés claudicar ante la resistencia liceísta. En diez años, el Palacio ha acogido quince encuentros entre ambas escuadras en todas las competiciones, de los que los locales vencieron 5, los visitantes 8 y los puntos se repartieron en dos ocasiones. La estadística favorece al combinado de Ricard Ares, pero el Liceo no entiende de guarismos.

La afición verdiblanca calienta la garganta para convertirse en caldera. Porque cuando hay una cita grande, la ciudad responde. En la memoria colegial brillan múltiples triunfos, aunque destacan positivamente dos: el de la última Copa del Rey en la campaña 2020-21 y el de la OK Liga del año siguiente, en la que el conjunto coruñés terminó como campeón. El Barça, por su parte, se aferra a las dos ligas que ha levantado en el Palacio, el año pasado y en el curso 2022-23, como momentos estelares. En la memoria de ambos también estará, como siempre que se enfrentan, el recuerdo de aquel polémico duelo de la temporada 2017-18 que terminó en tablas tras una de las acciones arbitrales más sonadas de los últimos años.

El gol anulado a Miras y la polémica decisión que costó una liga

La noche del 13 de mayo de 2018 todavía resuena entre las paredes de Riazor. Aquel año, aun sin formato de play off, el Liceo y el Barça se medían en A Coruña separados por dos puntos, en la recta final del torneo y con el título en juego. El choque, uno de los más caldeados de la era moderna, fue una auténtica batalla sobre patines que estuvo plagada de tensión, azules y tánganas. El desenlace parecía decidido con el 2-2, pero, a un segundo del final, se desató el caos. Sergi Miras ejecutó una falta indirecta que se coló en la meta de Sergi Fernández tras pasar por un enjambre de piernas. Los árbitros invalidaron la acción, al argumentar que no valía porque no había tocado en ningún rival, pese a que, todavía a día de hoy y con múltiples repeticiones, es difícil distinguir si pega o no en el meta culé tras dar en el palo. El Barça sumó un punto y acabó ganando el título, para indignación y lamento liceísta.

Adroher y la bola parada dejan la décima Copa del Rey en Riazor

Directa, penalti, directa. Tres goles, tres bolas paradas y un título a las vitrinas del Palacio de los Deportes. Ese fue el resumen de uno de los clásicos más mágicos que recuerda la parroquia liceísta en Riazor en los últimos años. El Liceo levantó la décima Copa del Rey ante su gente en el curso 2020-21, como anfitrión, y tumbando al Barcelona en un ejercicio de resistencia y puntería como pocos. Jordi Adroher, dos veces, y César Carballeira, cómo no, derribaron el muro de Aitor Egurrola para desatar la locura en el pabellón coruñés.

El equipo de Juan Copa llegó a alcanzar el 2-0 de distancia, pero Matías Pascual e Ignacio Alabart equilibraron el luminoso entre el desenlace de la primera parte y el comienzo de la segunda. No importó. Carles Grau echó el cerrojo bajo los palos colegiales y el ilusionista de Adroher acertó, con eficacia, la directa después de una azul a João Rodrigues. Triunfo y título. Felicidad plena.

El Liceo celebra la Copa del Rey delante de los jugadores del Barcelona en el Palacio. / VICTOR ECHAVE

Golpe en la mesa de un Liceo triunfal que acabó campeón

La última etapa dorada del Liceo, a principios de la década de 2020, se forjó en victorias como la del partido frente al Barça en la campaña 2021-22. Con la resaca de la Copa todavía en el paladar, el conjunto culé visitó el Palacio con ansias de revancha en la competición regular. Pero sus ínfulas se apagaron en cuanto la bola comenzó a rodar. Enfrente, el combinado que dirigía Edu Castro, se encontró a un equipo coruñés maduro, ambicioso y sólido que no mostró debilidades ni resquicios frente a un su principal rival.

Dava Torres, en el primer tiempo, y Carballeira y Marc Grau en el segundo aventajaron sin complejos a la escuadra local para delirio de la grada, y, aunque Carles Grau soñó con la portería a cero, João Rodrigues maquilló el marcador sobre la bocina. No importó. El Liceo venció, convenció y dio un paso de gigante, en lo deportivo y lo anímico, para acabar levantando la OK Liga.

Marc Grau pugna con Matías Pascual durante un partido de la temporada 2021-22 / CARLOS PARDELLAS

Dos goleadas y dos títulos culés en la era del ‘play off’ liguero

Si hay algo que querrá evitar el Liceo, por encima de todo este domingo, es lo que ocurrió en el último partido del curso pasado Palacio de los Deportes. El conjunto colegial llegó en la reserva a la última ronda de la fase por el título y el Barça, con más pulmones, le pasó por encima en el Palau para dejar la liga encarrilada. En el desenlace de Riazor, la escuadra blaugrana arrolló a la coruñesa (5-9), que se dejó el alma y el físico, pero no pudo hacer más para evitar la goleada y el alirón catalán.

Fabri Ciocale intenta jugar una bola entre Panadero y Marc Grau en 2023. / VICTOR ECHAVE

La misma historia ocurrió en la campaña 2022-23. El Barcelona recuperó el cetro de la OK Liga tras el breve reinado coruñés, en un play off vibrante que se resolvió en territorio coruñés con triunfo (y título) visitante (3-6). Pau Bargalló, João Rodrigues y Marc Grau, en el bando contrario, anularon el hat-trick y el tesón de Bruno di Benedetto y pusieron fin a una era gloriosa en las filas del combinado de Juan Copa.