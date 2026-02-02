Arnau Xaus siempre llega a tiempo: 12 goles aún siendo suplente

Estar en el lugar adecuado en el momento justo es un don al alcance de muy pocos. Y, para fortuna del Liceo, Arnau Xaus lo domina como nadie. El delantero catalán es un experto en moverse entre las sombras, indetectable para las defensas rivales e infalible para sus propios compañeros. Recoge rechaces, culmina asistencias y domina la bola parada, su gran especialidad, para desatascar encuentros y sumar puntos en una de las plazas más exigentes del mundo.

El 3 liceísta aterrizó el pasado verano con el peso de los 102 goles firmados en sus 5 campañas en el Calafell a sus espaldas y cumplió con creces en su debut como verdiblanco. En su primer curso sobre la tarima de Riazor, acertó un total de 36 veces al fondo de la red —30 en OK Liga y 6 en WSE Champions—, para terminar como máximo anotador de la campaña en A Coruña. Sin alardes, sin grandes focos y en silencio. Es su manera de trabajar, discreta, pero eficaz, lo que le convierte en una pieza de muchos quilates en los planes de Juan Copa.

Xaus no es excéntrico ni llama la atención. Parece, a veces, que incluso la rehúsa. Su sonrisa es automática cuando firma un tanto, pero la concentración domina su gesto el resto de su tiempo en la pista. Se amolda a lo que pide el equipo, patina, defiende y, sobre todo, perfora porterías para que el Liceo carbure y sume triunfos.

Garantía en la 'Unidad B'

Después de su gran despegue la pasada campaña, se esperaba que esta temporada su protagonismo fuese en aumento. Pero las llegadas de Nuno Paiva y, sobre todo, el regreso a casa de Toni Pérez, le han relegado a un segundo plano. Solo ha sido titular en cinco duelos de los 22 que ha disputado, pero eso no le ha impedido hacer lo que mejor sabe: marcar goles (12 entre todas las competiciones, solo por detrás de los 14 de César Carballeira).

Comenzó discreto, desterrado al banquillo y en nuevo rol, más secundario, pero igual de determinante. Tuvo que esperar tres partidos para estrenar su cuenta goleadora, pero lo hizo por partida doble, en la goleada al Rivas en el Palacio de los Deportes (6-2). Una vez descorchado el champán, empezaron a caer uno tras otro. Algunos, útiles para engrosar marcadores y dar tranquilidad al equipo. Otros, como los que rubricó en las ajustadas victorias frente a Calafell en liga o el Oliveirense y el Bassano en Europa, fueron determinantes para asegurar tres puntos y mantener Riazor inexpugnable.

Xaus celebra un tanto junto a Saavedra, Carballeira y Cervera. / Iago López

Y es que, curiosamente, a Xaus le va mejor ante su gente que a domicilio. De las doce dianas anotadas, solo una fue lejos de las tablas coruñesas: la que rubricó en el Pavilhão Fidelidade para hacer creer, por un fugaz instante, en la machada liceísta ante el Benfica (4-2).

El cuadro lisboeta es el siguiente objetivo en el punto de mira de su stick. El partido de Champions de este jueves en Riazor (20.30 horas) está marcado como uno de los más exigentes de lo que va de curso. A Xaus, sin embargo, le llega en un momento en el que ha recuperado la confianza. En enero, ha anotado en tres de los cinco encuentros que ha jugado y viene de volver a ser titular en la última jornada del torneo doméstico, contra el Rivas. Antes de la cita en Madrid, solo había partido de inicio contra Oliveirense, Reus, Noia y Barcelos, todos consecutivos y en noviembre.

Desde entonces, el buen nivel de Bruno Saavedra y la explosividad de Nil Cervera, le han mantenido a la espera de una nueva alternativa. Un momento que parece pedir a gritos, justo cuando el calendario se empina y, más allá de Europa, aparecen Barcelona y Calafell en el horizonte. Xaus se ajusta los patines y carga el stick. Está preparado para librar la guerra de los goles. Porque más o menos protagonista, a esa cita siempre llega a tiempo.