La Coruña21 bate récords al agotar sus 2.500 dorsales

Cuenta atrás para la celebración de la XVIII media maratón Coruña21, que tendrá lugar el próximo 1 de marzo, y que en su edición de 2026 ya ha reescrito su propia historia. Todavía sin calzarse las zapatillas, los participantes de la carrera ya han entrado en los registros máximos de la cita. Y es que la demanda para participar ha pulverizado las expectativas de la organización y los 2.500 dorsales iniciales se han agotado en apenas dos meses.

El tope de inscripciones bate la mejor cifra de la prueba, que se había establecido hace once años, y ha obligado a la organización de la misma a habilitar una lista de espera con la finalidad de que, si se amplían las plazas, las personas anotadas tengan preferencia para participar.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que el crecimiento del interés en eventos como este responde al objetivo municipal de «impulsar pruebas deportivas en la ciudad y situarlas como referentes a nivel nacional». Prueba de ello es que la urbe coruñesa ha sido elegida por la Real Federación Española de Atletismo como sede del Campeonato de España en Ruta 2027, que incluye las distancias de 5K, media maratón y 1K.

Una de las principales novedades de este año es la medalla finisher, que se otorgará a los corredores que crucen la línea de meta y que cuenta con un diseño inspirado en la plaza de María Pita, que será el escenario del desenlace de la prueba.

La 5K también triunfa

Mientras la media maratón cubre todos sus cupos, la alternativa de la 5K aún tiene sus puertas abiertas. La carrera, de solo cinco kilómetros y apta para todos los públicos y edades, mantiene sus inscripciones disponibles hasta el próximo 22 de febrero, con diferentes tramos de precios. La participación, de momento, ronda las 1.500 personas.