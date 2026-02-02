Polideportivo
El deporte de A Coruña se tiñe de verde y se solidariza contra el cáncer
En la próxima jornada los clubes coruñeses lucirán brazaletes conmemorativos | Algunos, como el Deportivo o el Leyma, ya lo hicieron la semana pasada
Los equipos coruñeses se unirán bajo un manto verde el próximo fin de semana. En colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, clubes como el Deportivo, el Leyma Coruña, el Liceo, el Marineda Hockey, el OAR o Maristas, entre muchos otros, participan en la iniciativa Brazaletes de Esperanza para visibilizar la enfermedad y sensibilizar a la sociedad acerca de la misma, con motivo del Día Mundial del Cáncer, este miércoles, 4 de febrero.
La campaña, que empezó en 2024 como una iniciativa deportiva, se está convirtiendo en un movimiento social al que se han sumado todos los deportes, además de empresas e instituciones. Algunas entidades, como el Deportivo (con el equipo masculino y el femenino) o el Leyma ya las lucieron en la última jornada.
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola
- Mike Torres: «El Leyma tuvo poca fortuna el año pasado, pero volverá a subir a la ACB»
- 89-96 | El Leyma Coruña apacigua al huracán Polanco
- 4-3 | Golpe de efecto de un Liceo que desordena la OK Liga