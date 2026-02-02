El deporte de A Coruña se tiñe de verde y se solidariza contra el cáncer

Los equipos coruñeses se unirán bajo un manto verde el próximo fin de semana. En colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, clubes como el Deportivo, el Leyma Coruña, el Liceo, el Marineda Hockey, el OAR o Maristas, entre muchos otros, participan en la iniciativa Brazaletes de Esperanza para visibilizar la enfermedad y sensibilizar a la sociedad acerca de la misma, con motivo del Día Mundial del Cáncer, este miércoles, 4 de febrero.

La campaña, que empezó en 2024 como una iniciativa deportiva, se está convirtiendo en un movimiento social al que se han sumado todos los deportes, además de empresas e instituciones. Algunas entidades, como el Deportivo (con el equipo masculino y el femenino) o el Leyma ya las lucieron en la última jornada.