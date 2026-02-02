El JFR Taekwondo cumple un lustro en su mejor momento: «Nuestros deportistas nos exigen el máximo nivel y debemos estar a su altura»

De ser 2 o 3 niños en clase a alcanzar medallas de oro en competiciones internacionales. Y de 40 licencias escasas a casi 120, la mayoría de base y con una destacada presencia femenina, entre las que se encuentran algunos de los taekwondistas con mayor proyección de Galicia o España. Así ha sido el crecimiento meteórico del JFR Taekwondo en apenas un lustro de vida, un club joven y ambicioso que pretende consolidarse como una de las referencias de su deporte en A Coruña. «La idea siempre fue trabajar día a día. Teníamos objetivos fijados de alto nivel cuando empezamos, porque somos competidores natos, y sabíamos la línea que queríamos seguir. No nos marcábamos fechas [para cosechar éxitos], pero encontramos un grupo de deportistas y familias que nos permitieron ir más rápido de los que esperábamos», resume Juan Fernández, director y entrenador de la entidad.

El club se sustenta en dos pilares: el aprendizaje y la competición. Por una parte, está su vertiente de escuela, en la que forman a niños y niñas de todas las edades que dan sus primeros pasos en el deporte. «Impartimos clases generales en las que enseñamos la disciplina y las bases del taekwondo, tanto la modalidad deportiva como la técnica más fundamental. En este apartado, tenemos muy en cuenta el desarrollo psicomotor de los alumnos», señala Juan Fernández. Una vez formados, muchos de sus discípulos quieren dar un paso adelante y saltar al siguiente nivel, el del combate y los grandes torneos. «Aspiramos a ser la mejor cantera posible y nos gusta la competición como herramienta formativa, por ello, trabajamos para intentar que nuestros deportistas alcancen su mejor nivel», indica el director del JFR.

Un salto de calidad

Bajo su filosofía de, primero formar, y luego, competir, el JFR ha conseguido que muchos de los alumnos que un día cruzaron sus puertas para comenzar de cero en el mundo del taekwondo, hoy se muevan en escalones privilegiados de su deporte, tanto dentro como fuera de España. Con trabajo y paciencia, las alegrías, poco a poco, van llenando las vitrinas de su sede en A Grela. Sin ir más lejos, esta temporada ya han cosechado un Campeonato Gallego de clubes en categoría cadete y destacaron en el Campeonato de España, donde su delegación obtuvo dos oros, dos de platas y un bronce.

Pero su éxito no se limita a las fronteras españolas. Más allá de los Pirineos, el JFR empieza a dejar sus primeras huellas. Sin ir más lejos, recientemente han cosechado medallas de oro y bronce en el Open Internacional de Polonia y en el de España. «Es un orgullo tremendo ver como algunos chicos que empezaron en iniciación progresan hasta llegar a estas cotas», afirma Juan Fernández.

A estas alturas, el club ya ha logrado los objetivos que se había marcado para este curso. El siguiente paso es que Tiago Torea, que ya se proclamó campeón de España, se clasifique ahora para el Campeonato del Mundo, así como que el equipo cadete alcance el Europeo. «Al final, las metas las marcan los propios deportistas, que nos piden competir al máximo nivel. Nosotros como club debemos estar a su altura y vamos a intentar llegar lo más lejos posible junto a ellos», explica el director de la entidad. En el JFR no limitan sus sueños, pero mantienen los pies en el suelo, sabedores de que antes de construir el tejado, deben asentar con seguridad los cimientos de la entidad. «Ojalá algún día alguno de los nuestros llegue a algo grande, como unos Juegos Olímpicos o un Campeonato del Mundo sénior, pero somos conscientes de que tenemos que hacerlo con mentalidad de cantera y de que ésta sea cada vez más ambiciosa, para que el año que viene, en vez de hablar de un participante en un Campeonato de Europa, sean dos, tres o cuatro. Hay que mantener esa ambición», concluye Juan Fernández.