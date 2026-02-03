Adiós a José Otero Alfaya, el coruñés que se convirtió en leyenda del martillo

El deporte coruñés despidió el pasado 31 de enero a una de sus grandes leyendas, José Otero Alfaya (A Coruña, 1941), que falleció a los 85 años de edad. Otero pasó a la historia del atletismo español en la década de 1960, cuando se convirtió en el primer lanzador nacional en superar la barrera de los 60 metros de distancia en su especialidad por primera vez en la historia, con una marca de 60,64 metros lograda en Bourges (Francia).

Más allá de este récord, importante, pero puntual, la trayectoria de José Otero acumuló muchos otros méritos. Llegó a ser internacional absoluto con España hasta en 15 ocasiones y disputó torneos alrededor del mundo, entre los que sobresale la Copa de Europa Bruno Zauli de 1965, en los Países Bajos, que terminó ganando.

En España, se hizo con el cetro de campeón nacional de lanzamiento de martillo durante tres años seguidos (entre 1964 y 1966) y logró un subcampeonato en 1967. Además, batió el récord español en cinco ocasiones y cosechó un bronce en peso, barra y martillo en 1962. Su mejor marca personal la obtuvo en 1966, cuando llegó hasta los 61,30 metros.

Antes de consolidarse como uno de los atletas más notables de su época en categoría absoluta, José Otero destacó en las competiciones júnior. En esta etapa, fue cuatro veces internacional entre 1960 y 1962, logró dos Campeonatos de España (1961 y 1962) y apuntó en su hoja de ruta particular dos plusmarcas nacionales: la de 51,71 metros en 1961 y la de 53,25 en 1962.

El club de su vida y su faceta de empresario

Su trayectoria deportiva transcurrió íntegra bajo los colores del Real Club Deportivo durante más de dos décadas, pese a que a su puerta llamaron clubes con mayor capacidad económica, como el Real Madrid. Antes de vestir la elástica blanquiazul, completó su formación en la Residencia Blume, en Madrid, después de destacar tanto en atletismo como en natación.

Tras su retirada, a finales de la década de 1970, cambió su objetivo profesional y centró sus esfuerzos en el polígono industrial de A Grela, que él mismo fundó en 1979 y en el que se mantuvo activo hasta 2023, cuando dio un paso a un lado con 82 años ya cumplidos.