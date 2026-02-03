El Porto quiere llevarse a César Carballeira

El todopoderoso mercado portugués vuelve a amenazar la estabilidad del Liceo. Según apunta Zerozero desde Portugal, el Porto trabaja en hacerse con los servicios de César Carballeira para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Al filo de los 30 años (los cumple el 10 de febrero), sería su primera experiencia internacional y la segunda lejos del Palacio de los Deportes de Riazor, de donde se marchó rumbo al Reus en las campañas 2018-19 y 2019-20.

No es la primera vez que el mercado luso pone una oferta encima de la mesa de Carballeira, que ya rechazó otras propuestas importantes en el pasado para apostar por su continuidad en A Coruña. El Liceo no es ajeno al interés que despierta uno de sus pilares fundamentales, tanto dentro como fuera de España, pero se remite al contrato del jugador con la entidad, que se extiende hasta el año 2027.

Más que un jugador

Carballeira es santo y seña de la escuadra coruñesa. El niño del cole empezó a patinar en el patio del Liceo La Paz e impregnó su alma de verde y blanco. Actualmente, en el momento más maduro de su carrera, comparte la capitanía del primer equipo con Dava Torres, con quien forma una dupla de veteranos sobre los que se asientan los cimientos de la escuadra de Juan Copa.

Además de la identidad de la que dota al vestuario y de ser un ídolo para la masa social colegial, Carballeira es una pieza vital en los esquemas del técnico verdiblanco. Piedra angular del sistema defensivo de Copa, el coruñés también es un especialista de cara a la portería rival. Su potencia, su ambición y su sangre fría a bola parada le convierten en un factor peligroso en territorio contrario. Esta temporada, sin ir más lejos, comanda la tabla de goleadores con 13 tantos en 22 encuentros entre todas las competiciones, más de la mitad de los que marcó el año pasado (22). Hace dos cursos, en el 2023-24, alcanzó los 33.

César Carballeira besa el escudo del Liceo durante la celebración de un gol esta temporada / Iago Lopez

Su presencia en la pista ha sido determinante para lograr títulos, especialmente en las últimas campañas. En el Palacio de los Deportes, Carballeira ha cosechado dos OK Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una Interconintental y una Supercopa de Europa. Solo le falta la WSE Champions League. Además, en el Reus completó su palmarés de clubes con una Supercopa nacional y con la Selección Española ha cosechado dos Europeos y un Mundial.

Un momento delicado

El interés del Porto en César tambalea los cimientos del Liceo en una de las semanas más importantes de la temporada. El jueves, el conjunto verdiblanco recibe en Riazor al Benfica, en el pistoletazo de salida de la segunda vuelta de la fase de grupos de la Champions (20.30 horas). Acto seguido y con apenas dos días para reponerse, el domingo los pupilos de Juan Copa deberán defender el liderato de la OK Liga frente al Barcelona, también en casa (12.00).

Después de los dos gigantes llegará el turno del Calafell (sábado 14, 19.00 horas). La visita al Joan Ortoll es, posiblemente, una de las salidas más complicadas del segundo tramo de la competición regular para el cuadro liceísta, ya que el combinado que dirige Guillem Cabestany viene de tumbar al Barça y al Igualada, que aterrizaron allí como líderes, delante de su afición.