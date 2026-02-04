Alba Quirós, artillería y compromiso con el Zalaeta: «Juegas gratis porque priorizas el voleibol, es parte de tu vida»

«Te vas un viernes a Extremadura a jugar y vuelves el sábado después del partido. Todo lo haces gratis porque priorizas el voleibol, es parte de tu vida», expone Alba Quirós, con el sentimiento de pertenencia que la mantiene conectada al Zalaeta. Con casi 30 años es una de las veteranas de un conjunto, el coruñés, que el pasado sábado se midió a un equipo profesional, el Leganés, y este fin de semana recibe a otro, el Cuesta Piedra. El esfuerzo y el sacrificio en la pista son el ejemplo que la jugadora y sus compañeras más experimentadas intentan inculcar a las más jóvenes de un proyecto que preveía sufrir esta temporada, pero marcha quinto en la Superliga Femenina 2.

El Zalaeta dejó marchar en verano a dos de sus viveros de puntos: Inés Losada y Eleonora Guzzi. Quirós dio un paso al frente, sobre todo, por actitud y ejemplo, a pesar de que la vida laboral le dificulta implicarse en la dinámica del equipo como le gustaría. «Este año, el equipo ha tenido que tirar un poquito más de mí en ataque», reconoce.

Quirós ha sido, con frecuencia, la líder en anotación que ha encarrilado a un Zalaeta que marcha muy por encima de sus expectativas. «Antes de empezar ya asumíamos que iba a ser una temporada muy fastidiada. El año pasado, aunque tuviéramos jugadoras jóvenes, aportaban bastante. Las perdimos, pero no nos ha ido tan mal», reconoce.

Ejemplo de las veteranas

Desde el inicio de la temporada, Alba Quirós supo que tanto ella como el núcleo de jugadoras experimentadas tenían una tarea doble: mantener el pabellón bien alto y, al mismo tiempo, instruir a las nuevas jugadoras jóvenes del equipo que dirige Jorge Barrero. «Intentamos ayudarlas en lo posible, tienen 17 o 18 años. Cuentan con capacidades para seguir mejorando, están en etapa de formación y nunca habían estado antes en una categoría como la Superliga 2», explica.

Alba Quirós coloca el balón durante el partido ante el Arona esta temporada. / Iago Lopez

Para «remar mucho» en esta campaña, valora el esfuerzo de todas colectivo e individual: «cada una juega con las capacidades que tiene y lo estamos solventando bien, por encima de las expectativas», afirma Quirós. Aunque las cifras la ponen a ella como una referencia en los remates, la jugadora prefiere quedarse con otros atributos: «aunque me haga mayor, sigo con actitud competitiva, la garra en la pista no cambia».

Dimensiones distintas

El equipo coruñés es quinto, con ocho victorias y siete derrotas, y solo tiene por delante a equipos con una estructura y un potencial económico muy por encima de sus posibilidades. «Nosotras somos las de siempre, las que estamos en A Coruña, las que compatibilizamos esto con nuestro trabajo y le damos un poco de prioridad al voleibol», reitera.

Quirós reconoce la estratificación de una liga con favoritos muy definidos y con pinchazos muy escasos. Es el caso del Cuesta Piedra, próximo rival del Zalaeta (este sábado, 7 de febrero, 19.00 horas) en el Barrio de las Flores. Pese a todo, Quirós tira de orgullo. «Estamos ahí, luchando por el cuarto o el quinto puesto, y es para estar muy orgullosas», sentencia.