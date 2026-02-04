Hockey sobre patines | Champions League
El Liceo apela a Palacio de Riazor para enjaular a un Benfica invencible
El líder de la OK Liga recibe al de la liga portuguesa en busca de un resultado valioso para acercarse a la final a ocho | Juan Copa tiene a todos disponibles
El Liceo vive esta semana unos días en los que apela a su historia y a su ADN para salir airoso de duelos vitales para el devenir de la temporada. Aunque el clásico asoma a la vuelta de la esquina, los colegiales ponen este jueves (20.30 horas, TVG) toda su atención en un Benfica con tintes de todopoderoso del hockey europeo. Los verdiblancos, que no han perdido esta temporada en el Palacio de Riazor, apelan a su fortín y al apoyo de la afición para tratar de salir airosos ante un equipo, el portugués, que no conoce la derrota en ninguna competición desde que arrancó esta campaña.
Los colegiales ya dieron guerra hace unas semanas en el Pavilhao Fidelidade. Se quedaron con la miel en los labios al caer 4-2 ante una constelación de estrellas enfundadas en la camiseta del equipo de las águilas. Nil Roca, Joao Rodrigues o los excolegiales Roberto di Benedetto y Lucas Ordóñez son solo algunas de las joyas de una corona que no nota la ausencia, por lesión, de otro exliceísta como Pau Bargalló.
Juan Copa confía en el buen momento de sus hombres para tratar de quedarse los tres puntos en un duelo que mide al líder de la OK Liga contra el comandante del Campeonato Placard. El técnico tiene a todos sanos y tendrá que hacer un descarte.
A nivel clasificatorio, los rojiblancos son líderes del grupo tras sumar un pleno de victorias en la primera vuelta de la liguilla. El Liceo marcha cuarto, empatado a siete puntos con el Sporting, tercero, y tiene tres puntos de ventaja sobre el Barcelos. Cada punto cuenta para asegurar un billete a la final a ocho.
