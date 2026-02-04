Liceo-Benfica, un duelo con el corazón dividido para Jordi Adroher: «Veo a un Liceo muy completo, sólido y equilibrado»

Un choque de titanes llama al Palacio de Riazor a recuperar la atmósfera de las noches mágicas. Pocos jugadores como Jordi Adroher pueden dar fe de lo importante que es la afición verdiblanca para darle alas al Liceo en su duelo de este jueves (20.30 horas, TVG) contra el Benfica en la WSE Champions League. El jugador catalán, que colgó los patines el pasado verano y ya recibió su merecido homenaje en A Coruña, sabe lo que es defender los colores liceístas y los de las águilas. «Espero un gran partido, un partidazo, entre dos equipos que están en un gran momento, ambos son líderes de sus ligas», pronostica.

El camino de Jordi Adroher hacia el Palacio de Riazor necesitó, antes, una larga y exitosa etapa en Portugal con el Benfica. Ya se había labrado una reputación en Barcelona, Reus o Braganze, pero fue en el Pavilhao Fidelidade donde se desató como uno de los mejores jugadores del Viejo Continente. «La etapa en el Benfica fue maravillosa. Tanto deportiva como familiarmente, tenemos grandes recuerdos de esa época», rememora Adroher, a pocas horas de ver a sus exequipos colisionar por segunda vez en un mes en la fase de grupos de la Champions.

Jordi Adroher, en su homenaje en el Palacio de Riazor antes del Liceo-Shum, esta temporada. / Iago Lopez/Roller Agencia

La experiencia en Portugal no terminó «como había imaginado» Adroher, en 2020 e inmerso en la pandemia, pero le abrió las puertas de cambiar el rojo del Benfica por el verde. «Me trajo Juan Copa y pude disfrutar de dos años en Liceo, con todo lo que pasó y lo que pudimos vivir», rememora con emoción. Levantó la Copa del Rey en el Palacio de Riazor en su primera temporada con un doblete en la final ante el Barça y formó parte de los héroes que, un año después, alzaron el título de la OK Liga al superar en la final al Reus.

Choque de titanes

Aunque el exjugador catalán guarda muy buenas memorias de los dos equipos, sabe que ambos tratarán de sacar músculo este jueves en el Palacio de Riazor. «El Benfica está haciendo una gran temporada. Está intratable en Portugal y en la Champions, tiene un equipo diseñado para ganarlo todo o, al menos, estar en las finales», disecciona Adroher al equipo lisboeta.

En el vivero de talento casi infinito que tiene el Benfica destaca, sobre todo, la aportación de un viejo conocido personal y de la afición coruñesa: Roberto di Benedetto. «Robby está en un estado de forma espectacular, lleva tiempo así. Me alegro mucho de verle en este nivel», reconoce.

Los jugadores del Liceo celebran un gol ante el Benfica en la Golden Cup de 2022. / Carlos Pardellas

Aunque se deshace en elogios hacia el Benfica, invicto esta temporada en Portugal y en Europa, no hace de menos a un Liceo al que percibe en una trayectoria ascendente, «de menos a más». «Veo un equipo muy completo, sólido y equilibrado, está para competir en todas las competiciones», asegura. Fía el bienestar del proyecto de esta temporada, en todas las competiciones, al liderazgo de Juan Copa en el banquillo y de pilares como Dava Torres y César Carballeira en la pista.

De jugador a profesor

Adroher colgó los patines el verano pasado, tras ascender al Shum Maçanet a la OK Liga. Sin embargo, no ha dejado de lado las ruedas ni los sticks. "Sigo vinculado al Shum con los chavales. Hacemos los campus y las tecnificaciones de verano, Navidades y Semana Santa, cuando se para la competición", explica.

Ya mostró esa faceta de profesor hace unos meses en A Coruña, al impartir unas sesiones a jóvenes talentos en el Liceo La Paz. "Me gusta estar con los jóvenes, transmitirles toda mi experiencia y lo que he vivido en el hockey", reconoce Adroher, que confía en repetir sus tecnificaciones con el talento coruñés en el futuro.