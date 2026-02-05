Duelo norteamericano en el perímetro del Oviedo-Leyma: Townes y Parham contra Cremo y Jorgensen

El Leyma Coruña sabe de primera mano que visitar al Oviedo no es nunca una tarea sencilla, incluso aunque los resultados en la época más reciente le sonrían. Aunque el apoyo de la marea naranja en el Palacio de los Deportes de la capital asturiana remará a favor del conjunto coruñés, los pupilos de Carles Marco saben que tiene sobre sus hombros la tarea de salir airosos de un duelo en el que se mezclan tintes de reencuentro y de duelos particulares. Se prevé un choque tan reñido como básico en el perímetro, donde se medirán dos parejas de exteriores estadounidenses: Joe Cremo y Paul Jorgensen contra Marques Townes y Greg Parham II.

En el duelo de la primera vuelta en el Coliseum, en el que salió airoso el Leyma (87-72), Greg Parham II ya fue el principal quebradero de cabeza de la defensa naranja. 15 puntos anotó en aquella ocasión el escolta de Richmond (Virginia), que desde el inicio del curso asumió el rol de líder de la ofensiva del Oviedo. Entonces era apenas la jornada 2 y en la primera había firmado 32 puntos ante el Estudiantes. Desde entonces, sus cifras en el perímetro se han relajado ligeramente, con un 33% de efectividad desde la larga distancia, pero ha visto cómo se sumaba un compatriota para ayudarle en la batalla.

Marques Townes aterrizó en el Oviedo con la temporada ya empezaba y después de que los carbayones pasasen por el Coliseum. Pese a perderse los tres primeros duelos, el de Nueva Jersey, que actúa como base titular y también se defiende como escolta, no tardó en ganarse un rol muy protagonista. Promedia más de 26 minutos en pista, con más de 15 puntos por partido. Solo cuatro jugadores mejoran sus cifras de anotación esta temporada, algo que deberá tener muy en cuenta el Leyma a la hora de escoger los emparejamientos defensivos, a pesar de que los carbayones no son un equipo que brille por sus cifras en conjunto en la larga distancia.

El antídoto naranja

Si el Oviedo fía buena parte de sus recursos ofensivos a la dupla americana, lo propio puede hacer un Leyma que tiene en Joe Cremo y Paul Jorgensen a dos viveros de talento y puntos. Los dos neoyorquinos han encontrado sus respectivos sitios y puntos fuertes en una temporada en la que han alternado titularidades y actuaciones estelares. Jorgensen salió a la palestra en las primeras jornadas y mostró el repertorio que tienen en sus manos. A sus cifras en el triple, que están el 35% tras 17 partidos, suma su capacidad magistral para romper a su par y entrar a canasta, como dejó en evidencia a la defensa del Melilla en la última jornada.

Joe Cremo, por su parte, ha vivido un curso en modo diesel. Empezó con cifras discretas, pero en el último mes y medio ha encontrado la fluidez que le permitió ser un hombre importante en el ascenso del San Pablo Burgos a la Liga ACB la pasada temporada. Sus bombas, sus suspensiones y su agilidad en la pintura le convierte en un jugador muy difícil de defender para sus contrapartes exteriores. También se defiende con consistencia lejos del aro, con un 35% de acierto, similar a Jorgensen.

Joe Cremo ataca la pintura en un duelo de esta temporada. / Casteleiro

Ambos han mostrado solvencia en defensa. Deberán mantenerla para evitar que el Oviedo entre al trapo en la pugna por los rebotes. Es el segundo equipo que más balones caza, solo por detrás de los naranjas.

Doble reencuentro

Mientras los escoltas americanos batallan en busca del triunfo para su equipo, el Oviedo-Leyma de este sábado (19.00 horas) ofrecerá una tarde reencuentro especial para dos hombres del proyecto naranja que pasaron por Pumarín en el pasado. Es el caso del propio Carles Marco, que vivió en la capital asturiana su primera etapa como entrenador principal. Dirigió a los ovetenses entre 2015 y 2018. En las tres temporadas se clasificó para el play off de ascenso. Cayó dos veces en cuartos de final y una en semifinales, en 2017.

El segundo es el propio Paul Jorgensen, que pasó por el Oviedo en 2022. Tras debutar en la Primera FEB en el Palencia en 2019, pasó un par de temporadas en Portugal, antes de fichar por el equipo asturiano, con el que comenzó a explotar como un jugador de renombre en la categoría.