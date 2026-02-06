El Leyma Coruña se prepara para librar la «batalla» de Oviedo: «Cada uno intentará ganar con su identidad»

El Leyma Básquet Coruña se conciencia y se prepara para la visita de este sábado a una de las ciudades grabadas a fuego en su historia: Oviedo (19.00 horas, LaLiga+). El partido frente al Alimerka, su bestia negra particular durante más de una década, señala la jornada 19 de la Primera FEB como una de las más esperadas en el calendario, sobre todo para los aficionados naranjas, que viajarán para alentar al equipo en el Palacio de los Deportes ovetense. «Habrá 4.500 personas y será bonito. No sé si sentiremos presión, pero lo que sí que sé es que irá mucha gente de A Coruña a apoyarnos y eso siempre es una motivación, tenemos una responsabilidad con ellos», afirmó Carles Marco en la previa del encuentro.

Es desplazamiento a Asturias será una «batalla importante» que los dos conjuntos tratarán de vencer «cada uno con su identidad». Para Carles Marco, el Oviedo es un conjunto similar al Leyma, que «intenta jugar bien al baloncesto» y «compite cada partido» hasta el final. «Tienen mucho talento [exterior] y jugadores que juegan bien el bloque directo, muy verticales. Son el equipo que más tira de tres de la categoría y tenemos que intentar dificultarlos y no dejar que lancen solos. Hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad en el uno contra uno», explicó el técnico de la escuadra coruñesa que, en este sentido, destacó a Calvin Hermanson y Raúl Lobaco.

Otra de las zonas calientes del duelo estará bajo los aros, donde se disputa el rebote. «Somos dos equipos que queremos jugar rápido. Ellos no especulan, van a por el partido y tienen al jugador que más rebotes ofensivos coge de la liga [Robert Cosialls]. Debemos intentar castigar su rebote defensivo para que no puedan correr y tener segundas opciones», añadió un Carles Marco que cuenta con todos sus efectivos disponibles.

Regreso a sus orígenes

Para Carles Marco, la visita a Asturias no es una salida cualquiera. El técnico catalán regresará este sábado a la plaza que le vio debutar en solitario a los mandos de un equipo profesional. «Siempre es especial [jugar en Oviedo], porque estuve tres años allí y pasamos muchas cosas, fue mi primera experiencia como entrenador. Ves el crecimiento del club y da gusto». Eso sí, una vez ambas escuadras estén «en faena», el objetivo de Marco y del Leyma será «hacer el mejor partido posible y competir al máximo para intentar sumar la victoria».

Al encuentro, sin embargo, le faltará un factor importante: Pumarín. Desde el inicio de este curso, el Oviedo juega como local en el Palacio de los Deportes, un recinto más grande, con mayor capacidad y que supone una apuesta firme por parte del club para la evolución de la entidad. «Para el crecimiento del club, es básico haber cambiado de instalación. Pero, por el contrario, Pumarín era especial. Era pequeño, ruidoso y metía mucha presión, era muy difícil para los rivales jugar allí», aseguró el preparador catalán.