El Marineda Hockey abre un 'crowdfunding' para jugar la Copa Princesa

El Marineda Hockey alimenta su propia ambición. El equipo que entrena Nelson Obelleiro, además de ser campeón de invierno y liderar en solitario la tabla de la OK Plata femenina en su primer curso de vida, con cuatro puntos de ventaja sobre el Alcalá, no se pone límites y sueña con hacer historia y levantar la Copa Princesa. El torneo, que se celebra el fin de semana del 21 y el 22 de febrero en la localidad alicantina de Raspeig, enfrentará a las coruñesas con el equipo anfitrión, el Mataró y el Alcalá. Pero, aunque las expectativas son buenas y la ilusión abandera a una plantilla con hambre de éxitos, la logística obstaculiza su camino.

Desplazarse al otro extremo de la península y hospedar allí a toda una delegación deportiva es un reto económico para un club que acaba de nacer y cuenta con apenas siete meses de vida. Por ello, el Marineda ha lanzado una campaña de mecenazgo con la Fundación Amare Terra para financiar el viaje y sufragar los gastos de un torneo de esa envergadura.

«Os pedimos que nos ayudéis a ensillar los caballos para que las guerreras del Noroeste podamos viajar al otro confín del mapa y demostrar que, como quería doña Emilia [Pardo Bazán], las mujeres de Marineda no nos ponemos límites», reza el texto que acompaña la iniciativa, en la página web de Amare Terra. Las donaciones pueden hacerse online, de cualquier cantidad, en www.amareterra.org.