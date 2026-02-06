¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

El deporte coruñés vuelve a afrontar un fin de semana de alto nivel y exigencia máxima. El Marineda prepara un partido de altos vuelos frente al Alcalá, en el duelo que enfrenta al líder y al segundo clasificado de la OK Plata femenina. El OAR visita al Málaga para dar continuidad a su victoria frente al Oviedo, Maristas vuelve al pabellón colegial para defender su liderato en la Liga Femenina 2 y el 5 Coruña tiene otra batalla por el descenso con el Zamora.

Balonmano

El Attica 21 OAR busca una nueva victoria en la zona noble de la División de Honor Plata. El conjunto de Nando González quiere prolongar sus dulces sensaciones después del triunfo de la última jornada frente al Oviedo en la pista del Trops Málaga (sábado, 18.00 horas). El cuadro andaluz encadena cinco derrotas consecutivas y se ha hundido en los puestos de descenso entre el final de la primera vuelta y el inicio de la segunda. En el encuentro de San Francisco Javier, el cara a cara terminó en tablas. El Balonmano Culleredo, por su parte, recibe en el pabellón de Tarrío al Bueu en Primera División (sábado, 19.30).

Hockey sobre patines

La OK Plata femenina se engalana para vivir su partido estrella. El Alcalá se desplaza hasta A Coruña para tratar de doblegar a un Marineda que reina en solitario en lo más alto de la tabla, con cuatro puntos de ventaja con respecto a las madrileñas (domingo, 12.00 horas). El Resa Cambre, en la última plaza de la tabla, juega en Os Campóns ante el Gatikako (domingo, 13.00).

Baloncesto

Maristas vuelve a defender la primera plaza de la Liga Femenina 2. El equipo de Fer Buendía venció con rotundidad el pasado fin de semana al Manresa y quiere volver a hacerlo en casa contra el Barakaldo (domingo, 13.00 horas).

Voleibol

El Zalaeta defiende el Barrio de las Flores frente al líder, el Santa Cruz (sábado, 19.00 horas), en el segundo duelo de su particular cuesta de febrero ante los cocos de la Superliga Femenina 2. En Primera División, el Ciudad de A Coruña se desplaza hasta Oviedo (sábado, 17.00) para intentar recuperarse del tropiezo frente al Sestao y el Oleiros tiene una doble cita como local: el equipo femenino recibe al Teis (sábado, 19.00) y el masculino al Covadonga (sábado, 16.30).

Fútbol sala

El 5 Coruña se aferra con uñas y dientes a la Segunda B. La escuadra que dirigen Toochy González y Pachi Fernández visita el sábado al River Zamora (18.30 horas), en un compromiso directo en la lucha por la permanencia para intentar separarse de los puestos rojos de la clasificación.