Balonmano | División de Honor Plata
25-30 | El OAR tumba al Málaga a base de pegada y solidez
Diogo de Freitas, Javi Rodríguez, Álex Chan y Gabriel Navarro resuelven el partido a base de goles | Destacada actuación de Mijuskovic bajo los palos, sobre todo en la segunda mitad | Es su segundo triunfo seguido tras ganar al Oviedo en A Coruña la semana pasada
Golpear arriba y echar el cerrojo atrás. Esa fue la receta del Attica 21 OAR para doblegar al Trops Málaga (25-30), en un partido resuelto entre la eficacia ofensiva de Diogo de Freitas, Javi Rodríguez, Álex Chan o Gabriel Navarro y el candado de Mile Mijuskovic sobre sus propias redes.
Al equipo coruñés le llevó casi un cuarto de hora entrar en calor y ponerse por delante en el marcador (8-9). El Málaga comenzó mejor y obligó a la escuadra oarista a reaccionar para llegar al descanso con ventaja. Despertaron a tiempo los jugadores de Nando González, que cruzaron el túnel de vestuarios con el luminoso a favor gracias a un sprint final muy acertado sobre el arco de un Jorge Villamarín que intentaba multiplicarse, pero no llegaba a todo (11-14).
Mucha pólvora y poco vértigo
Con una ventaja poco consistente sobre un equipo aguerrido y que lucha por huir del descenso, el OAR no se confió y transformó los titubeos de la primera mitad en certezas durante el segundo periodo. La escuadra local quiso reaccionar nada más salir del intermedio y, de hecho, lo consiguió. Llegó a ponerse a dos goles de distancia para hacer temblar los cimientos oaristas, pero, lejos de perder los nervios, los coruñeses se pusieron serios y pisaron el acelerador al ritmo que marcaron De Freitas, Navarro y Rodríguez.
A base de ataques rápidos y una puntería letal, no solo conservaron su renta, sino que llegaron a colocarse con ocho goles de distancia. El Málaga no bajó los brazos y recortó al final, pero se encontró una y otra vez con un Mijuskovic gigante que frenó, hasta con la cara, sus ínfulas de remontada. El OAR, sólido y seguro, no pasó apuros en el último tramo para sellar su segundo triunfo consecutivo.
