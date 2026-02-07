Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | División de Honor Plata

25-30 | El OAR tumba al Málaga a base de pegada y solidez

Diogo de Freitas, Javi Rodríguez, Álex Chan y Gabriel Navarro resuelven el partido a base de goles | Destacada actuación de Mijuskovic bajo los palos, sobre todo en la segunda mitad | Es su segundo triunfo seguido tras ganar al Oviedo en A Coruña la semana pasada

Gabriel Navarro marca una jugada en un partido del OAR en San Francisco Javier.

Gabriel Navarro marca una jugada en un partido del OAR en San Francisco Javier. / CASTELEIRO

Sara Gallego

A Coruña

Golpear arriba y echar el cerrojo atrás. Esa fue la receta del Attica 21 OAR para doblegar al Trops Málaga (25-30), en un partido resuelto entre la eficacia ofensiva de Diogo de Freitas, Javi Rodríguez, Álex Chan o Gabriel Navarro y el candado de Mile Mijuskovic sobre sus propias redes.

Al equipo coruñés le llevó casi un cuarto de hora entrar en calor y ponerse por delante en el marcador (8-9). El Málaga comenzó mejor y obligó a la escuadra oarista a reaccionar para llegar al descanso con ventaja. Despertaron a tiempo los jugadores de Nando González, que cruzaron el túnel de vestuarios con el luminoso a favor gracias a un sprint final muy acertado sobre el arco de un Jorge Villamarín que intentaba multiplicarse, pero no llegaba a todo (11-14).

Mucha pólvora y poco vértigo

Con una ventaja poco consistente sobre un equipo aguerrido y que lucha por huir del descenso, el OAR no se confió y transformó los titubeos de la primera mitad en certezas durante el segundo periodo. La escuadra local quiso reaccionar nada más salir del intermedio y, de hecho, lo consiguió. Llegó a ponerse a dos goles de distancia para hacer temblar los cimientos oaristas, pero, lejos de perder los nervios, los coruñeses se pusieron serios y pisaron el acelerador al ritmo que marcaron De Freitas, Navarro y Rodríguez.

A base de ataques rápidos y una puntería letal, no solo conservaron su renta, sino que llegaron a colocarse con ocho goles de distancia. El Málaga no bajó los brazos y recortó al final, pero se encontró una y otra vez con un Mijuskovic gigante que frenó, hasta con la cara, sus ínfulas de remontada. El OAR, sólido y seguro, no pasó apuros en el último tramo para sellar su segundo triunfo consecutivo.

