Balonmano | Primera División

26-30 | Derrota del Culleredo en un cara a cara igualado contra el Bueu

La escuadra cullerdense cae ante un oponente de la zona media y baja hasta la octava plaza de la tabla

Nico Casal controla una pelota en un partido del Balonmano Culleredo.

Nico Casal controla una pelota en un partido del Balonmano Culleredo. / CBC

RAC

A Coruña

Equilibrio máximo entre el Balonmano Culleredo y el Bueu en Tarrío, que se decantó en los minutos finales hacia el bando visitante (26-30). El Bueu estrenó el marcador en los primeros compases y ya nunca abandonó su ventaja, pese a que la escuadra local trató de contrarrestar sus golpes con todas sus armas. El cuadro de Fernando Vázquez se mantuvo cerca, con cuatro puntos como desventaja máxima, pero no fue capaz de voltear el resultado ante un rival de la zona media y se coloca octavo.

TEMAS

