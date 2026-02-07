Balonmano | Primera División
26-30 | Derrota del Culleredo en un cara a cara igualado contra el Bueu
La escuadra cullerdense cae ante un oponente de la zona media y baja hasta la octava plaza de la tabla
A Coruña
Equilibrio máximo entre el Balonmano Culleredo y el Bueu en Tarrío, que se decantó en los minutos finales hacia el bando visitante (26-30). El Bueu estrenó el marcador en los primeros compases y ya nunca abandonó su ventaja, pese a que la escuadra local trató de contrarrestar sus golpes con todas sus armas. El cuadro de Fernando Vázquez se mantuvo cerca, con cuatro puntos como desventaja máxima, pero no fue capaz de voltear el resultado ante un rival de la zona media y se coloca octavo.
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada
- El Porto quiere llevarse a César Carballeira
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico
- El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola
- Mike Torres: «El Leyma tuvo poca fortuna el año pasado, pero volverá a subir a la ACB»
- El Leyma vuelve a donde fue feliz