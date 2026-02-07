26-30 | Derrota del Culleredo en un cara a cara igualado contra el Bueu

Equilibrio máximo entre el Balonmano Culleredo y el Bueu en Tarrío, que se decantó en los minutos finales hacia el bando visitante (26-30). El Bueu estrenó el marcador en los primeros compases y ya nunca abandonó su ventaja, pese a que la escuadra local trató de contrarrestar sus golpes con todas sus armas. El cuadro de Fernando Vázquez se mantuvo cerca, con cuatro puntos como desventaja máxima, pero no fue capaz de voltear el resultado ante un rival de la zona media y se coloca octavo.