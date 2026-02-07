84-89 | El Leyma sobrevive en Oviedo

La historia del Leyma Coruña ya preveía que la visita al Alimerka Oviedo, aunque fuese al Palacio de los Deportes y no a Pumarín, iba a ser complicada. Pero quizá nadie en la marea naranja desplazada a la capital asturiana esperaba ver a sus pupilos elevar un nivel más el listón de su capacidad para operar sobre presión. Los naranjas vencieron 84-89 un duelo de infarto. Enfadados con el triple y castigados por el perímetro carbayón, lograron mantenerse a flote en todo momento y, con los zarpazos de Caio Pacheco (24 puntos y 33 de valoración), Ilimane Diop y Joe Cremo, logró amarrar un triunfo sufrido como pocos esta temporada.

El Leyma se encontró a un Oviedo que trató de vencerle con su propia medicina. Con el ritmo frenético que acostumbra a imprimir el conjunto de Carles Marco, los carbayones decidieron entrar al trapo. Guillem Jou abrió la lata desde el perímetro, pero fue una excepción en una tarde aciaga para los francotiradores. Hermanson replicó y sus lugartenientes en la pintura pusieron por delante a los azules. Parham y Pacheco se enzarzaron en un duelo particular de talento y bandejas hasta cerrar el cuarto (26-24).

Palmear, robar y correr fueron las máximas de un equipo que, pese a encajar un triple inmediato de Hermanson, logró afinar su juego en el segundo cuarto. Pacheco siguió al mando de las diabluras en ataque y Paul Jorgensen, aun con algún error, logró hacerle los coros y tomar el mando (29-30).

Javi Rodríguez, exayudante de Carles Marco y entrenador del Oviedo, logró cortar la hemorragia en un tiempo muerto. La muñeca congelada de Dídac Cuevas, negado en el perímetro y la línea de tiros libres, facilitó la tarea a los asturianos, que aprovecharon las visitas a la línea de 6,75 y un taponazo a Jorgensen sobre la bocina para marcharse con ventaja al descanso (43-42).

Contra las cuerdas

El Leyma no pudo paliar el dos de doce en el triple en el primer tiempo y tuvo que aprender a convivir con el problema. El Oviedo mostró con un acierto envidiable en la larga distancia con Lobaco y Townes, que se desató para poner al líder contra las cuerdas (56-48).

La garra apareció cuando más falta hacía a través de Ilimane Diop, versátil y muy entonado bajo el aro, y Joe Cremo. El neoyorquino, con un triple y una bandeja, consiguió recuperar la ventaja naranja (60-61). Un último segundo con suspense tras un tapón de Thiam acabó con una revisión infinita para darle al Oviedo cuatro décimas más de posesión, en las que sacó una falta y una técnica para empatar (61-61).

Diop busca el tapón ante Nwaokorie. / Irma Collí

Fue un último cuarto no apto para cardíacos que se resolvió de forma poética: a triplazos. Jacobo Díaz, el mejor francotirador de la liga, acertó el primero y le siguió el ritmo Joe Cremo, que con dos canastones consecutivos para firmar el 70-78.

Los ovetenses se aferraron a un triple de Duscak y al bonus, pero ya ni siquiera desde los tiros libres pudieron quebrar el espíritu de los hombres de Carles Marco. Pacheco, opositando a MVP de la jornada, aseguró el triunfo sin dudar ante la presión rival. 84-89 para un Leyma que, incluso en sus tardes más grises y en una pista muy complicada, logra teñir el resultado de naranja.