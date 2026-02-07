9-5 | La pólvora del Zamora aniquila las buenas intenciones del 5 Coruña

No tuvo el día el 5 Coruña en la pista del River Zamora (9-5). El equipo rojillo fue apabullado por el cuadro local, que supo reponerse al tanto de Xavi Merelas en el primer minuto de juego para voltear el marcador de inmediato. La eficacia del River, que se fue 5-1 al descanso, dejó sin opciones al conjunto de Toochy González y Pachi Fernández que, no obstante, trató de meterse en el partido con el 7-4. No fue suficiente y el Zamora, más intenso, clausuró el luminoso sin sufrir. Marco Estraviz, de nuevo Merelas y un doblete de Álex López maquillaron el resultado.