El Leyma Coruña, a la conquista del nuevo reino de Oviedo

Cayó Pumarín en la última visita del Leyma Básquet Coruña al Alimerka Oviedo, en la campaña 2023-24, y la escuadra naranja clavó su bandera en su pista maldita después de una década de derrotas y decepciones. El Leyma cogió impulso para ascender y escribir su historia en la Liga ACB por primera vez, aunque su estancia en las altas esferas fue breve y frustrante. Este sábado, el equipo coruñés se reencuentra con su antigua némesis (19.00 horas, LaLiga+), pero lo hace en un parqué por estrenar: el del Palacio de los Deportes de la capital asturiana.

Con el inicio de la temporada 2025-26, la presente, el conjunto ovetense cambió de casa. Hizo las maletas, plegó las canastas y se marchó de su habitual cancha para asentarse en un recinto más grande, más prestigioso y más adaptado a la línea de crecimiento y ambición del club. Pumarín quedó atrás y, con él, todas las epopeyas escritas sobre sus tablas. El Leyma no regresa este fin de semana a tierra hostil, pero visita un nuevo escenario con la intención de conquistar un nuevo pabellón. De volver a teñir Oviedo de naranja, dos años después. Y de cambiar el regusto amargo que la ciudad ovetense deja en el paladar de sus aficionados por otro mucho más dulce y agradable: el de la victoria.

Para ello, los hombres de Carles Marco tendrán que luchar, porque el cuadro que dirige Javi Rodríguez tratará de dar al Leyma de su propia medicina. El Oviedo es un equipo vertiginoso, al que le gusta robar y correr y, además, no se corta en lanzarse al aro desde la línea exterior. «Tienen mucho talento y jugadores que juegan bien el bloque directo, muy verticales. Son el equipo que más tira de tres de la categoría y tenemos que intentar dificultarlos y no dejar que lancen solos. Hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad en el uno contra uno», comentó el técnico naranja. No le falta razón. Robert Cosialls, por ejemplo, es el jugador que más rebotes ofensivos caza de toda la Primera FEB, con un total e 50 en 16 partidos. Desde el perímetro, Calvin Hermanson, Dan Duscak, Raúl Lobaco, Greg Parham II o Marques Townes amenazarán la solidez defensiva de un Leyma que ni quiere ni debe conceder segundas opciones a los locales.

Paul Jorgensen, en una acción individual frente al Oviedo en el Coliseum / CASTELEIRO

Fortaleza local y desplazamiento visitante

Los asturianos se han hecho fuertes en casa con el paso de las jornadas. Actualmente, acumula cuatro triunfos consecutivos como local, aunque ha caído en todos los duelos que ha disputado en el Palacio de los Deportes frente a equipos de play off (Estudiantes, Menorca y Obradoiro, dos veces, en liga y Copa España). La escuadra de Diego Epifanio es, precisamente, el rival al que se midió en la última jornada —que marcó el comienzo de la segunda vuelta— con derrota en el Fontes do Sar (86-68). El tropiezo, sin embargo, no ha bajado al Oviedo de la zona noble de la tabla, donde ocupa la novena plaza con ocho partidos ganados.

Por su parte, el Leyma busca su victoria número 18 tras imponerse en Melilla. Con todos disponibles, Carles Marco se reencontrará con el banquillo que le vio nacer como entrenador en solitario. «Es especial. Estuve tres años allí y pasamos muchas cosas, fue mi primera experiencia como entrenador. Ves el crecimiento del club y da gusto», indicó el preparador del conjunto coruñés.

Para el partido, se espera un buen desplazamiento de la Familia Naranja, que es fiel a su compromiso con el equipo en una de las fechas subrayadas en el calendario. «No sé si sentiremos presión, pero lo que sí que sé es que irá mucha gente de A Coruña a apoyarnos y eso siempre es una motivación, tenemos una responsabilidad con ellos», aseguró Marco. No es Pumarín, pero sigue siendo Oviedo. Y el Leyma quiere ampliar su reinado para gobernar en un pabellón hasta ahora desconocido.