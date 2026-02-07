El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite

Un Liceo-Barcelona nunca necesita alicientes. Su rivalidad, sus vitrinas rebosantes de trofeos, sus atractivos estilos de juego y sus planteles plagados de estrellas son argumentos más que suficientes para atraer a cualquier aficionado del hockey sobre patines al Palacio de los Deportes. Por algo, con el tiempo, se ha etiquetado al cara a cara entre coruñeses y catalanes como el clásico de la liga española. Pero, si al ya fascinante guion habitual se le añaden una pizca de revancha, un puñado de orgullo y un liderato de la OK Liga en juego, el partido de este domingo en Riazor (12.00 horas, TVG) convierten de manera automática a la ciudad coruñesa en el foco mundial de su deporte.

El Barça pisa A Coruña con el stick entre los dientes. El equipo de Ricard Ares ha perdido su hegemonía absoluta en el torneo doméstico y, en las 16 jornadas disputadas, se ha visto obligado a compartir el primer puesto con el Igualada y el Liceo. Los hombres de Juan Copa son, precisamente, los líderes de la tabla después de los tropiezos de ambos equipos catalanes en la pista del Calafell (que los liceístas visitan la semana que viene), con tres puntos de ventaja sobre ellos. Así que, el parqué del Palacio será el juez de algo más que tres puntos: el trono de la OK Liga.

El Liceo parte con una ventaja, ligera, pero significativa, con respecto a los culés: juega en casa. Este curso, el conjunto verdiblanco no conoce la derrota en su pista y apenas ha concedido tres empates. El Shum, el Sporting y el Benfica, han sido los únicos contendientes capaces de rascar puntos en el feudo coruñés, que los hombres de Juan Copa guardan con honor y solidez. Si el Barcelona pretende cargar su mochila con el botín de la victoria, deberá sudar, y mucho, para superar a un equipo que contará con el respaldo de su gente. Riazor se prepara para subir los decibelios y jugar con la presión, todavía subido a la cresta de la ola que dejó el trabajado duelo frente al Benfica del pasado jueves en Europa (4-4).

Jacobo Copa protege una bola durante la semifinal de la Supercopa de España de la presente temporada. / RFEP/Alba Tarres

Luces, sombras y sed de venganza

Ese punto de orgullo rema a favor de un Liceo que ha ido de menos a más. Una vez que las piezas nuevas (Blai Roca, Nuno Paiva, Toni Pérez y, en menor medida debido a su lesión, Tombita) se adaptaron a lo que el cuerpo técnico verdiblanco les exige, los resultados no han dejado de llegar. En liga solo ha perdido un partido, contra el Igualada, a domicilio y a principios de noviembre, y ha firmado tablas ante el Shum y el Sant Just. En Champions, cedió frente al Barcelos y el Benfica en Portugal, en dos choques que compitió de inicio a fin. Ni siquiera la marcha de César Carballeira rumbo al Porto a final de temporada desestabilizó sobre la pista a un vestuario que tiene muy claros sus roles y sus objetivos finales.

El curso, sin embargo, está siendo una montaña rusa para el Barça. Perdió la final de la Liga Catalana en pretemporada contra el Calafell, pero se repuso de inmediato con la consecución de la Supercopa de España (en la que, en semifinales, apeó al Liceo con un contundente 5-2). El orden parecía restablecido. Y, entonces, llegó el Mundial de clubes. El cuadro culé alcanzó la final, pero allí se encontró a un Sporting de Portugal que fue mejor y levantó el título. En la competición doméstica, la escuadra azulgrana perdió frente al Liceo y el Calafell y empató contra Igualada y Voltregà, lo que le alejó de la cima. La Champions es su consuelo: marcha segundo en el Grupo B, después de caer esta semana en casa frente al Porto y cederles la primera plaza en un encuentro en el que, además, no fue capaz de batir a Xavi Malián (0-2).

Por si los ingredientes para el compromiso en el Palacio de los Deportes fuesen pocos, existe todavía un último incentivo: la revancha. El Liceo asaltó el Palau azulgrana en la primera vuelta al ritmo de un Carballeira letal y dejó sobre la lona a la escuadra de Ricard Ares, que quiere pagarle al conjunto colegial con la misma moneda. Goliat contra Goliat. Solo puede quedar uno.