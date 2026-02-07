El Zalaeta cae en casa frente al Santa Cruz y el Ciudad de A Coruña vuelve a sonreír

Pensó el Santa Cruz Cuesta Piedra que tenía resuelto el partido ante el Zalaeta en el segundo set, cuando el marcador lucía 0-2 y estaba cerca de certificar su triunfo. Las canarias, que dominan la Superliga Femenina 2, creyeron tenerlo hecho, pero se toparon de lleno con el corazón de las coruñesas y el aliento de un pabellón que se volcó con las suyas. Forzaron el cuarto periodo con un esfuerzo titánico y cayeron, exhaustas, con la cabeza muy alta (1-3).

El conjunto canario calcó el guion en los actos iniciales, con dos 16-25 que parecían indicar que el compromiso iba a solucionarse por la vía rápida. El Zalaeta, a remolque, trataba de contrarrestar el poderío de un equipo que gobierna la tabla en solitario y solo ha perdido un duelo. Las jugadoras de Jorge Barrero se levantaron de la lona y sorprendieron a las visitantes con un arreón (28-26) que hizo las hizo soñar por un instante. El Santa Cruz explotó la burbuja en el periodo definitivo, pero tuvo que sacar su mejor versión para imponerse (17-25).

Regreso al triunfo en Primera División

En Primera División, el Ciudad de A Coruña recupera la sonrisa y la senda de la victoria tras vencer a domicilio al Oviedo en un partido resolutivo (1-3). El conjunto coruñés se mantiene segundo, empatado a 41 puntos con el Sestao en lo más alto.