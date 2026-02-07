Voleibol
El Zalaeta cae en casa frente al Santa Cruz y el Ciudad de A Coruña vuelve a sonreír
El equipo de Jorge Barrero no puede con el líder de la Superliga 2 | En Primera División, las coruñesas aguantan en la segunda plaza
Pensó el Santa Cruz Cuesta Piedra que tenía resuelto el partido ante el Zalaeta en el segundo set, cuando el marcador lucía 0-2 y estaba cerca de certificar su triunfo. Las canarias, que dominan la Superliga Femenina 2, creyeron tenerlo hecho, pero se toparon de lleno con el corazón de las coruñesas y el aliento de un pabellón que se volcó con las suyas. Forzaron el cuarto periodo con un esfuerzo titánico y cayeron, exhaustas, con la cabeza muy alta (1-3).
El conjunto canario calcó el guion en los actos iniciales, con dos 16-25 que parecían indicar que el compromiso iba a solucionarse por la vía rápida. El Zalaeta, a remolque, trataba de contrarrestar el poderío de un equipo que gobierna la tabla en solitario y solo ha perdido un duelo. Las jugadoras de Jorge Barrero se levantaron de la lona y sorprendieron a las visitantes con un arreón (28-26) que hizo las hizo soñar por un instante. El Santa Cruz explotó la burbuja en el periodo definitivo, pero tuvo que sacar su mejor versión para imponerse (17-25).
Regreso al triunfo en Primera División
En Primera División, el Ciudad de A Coruña recupera la sonrisa y la senda de la victoria tras vencer a domicilio al Oviedo en un partido resolutivo (1-3). El conjunto coruñés se mantiene segundo, empatado a 41 puntos con el Sestao en lo más alto.
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada
- El Porto quiere llevarse a César Carballeira
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico
- El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola
- Mike Torres: «El Leyma tuvo poca fortuna el año pasado, pero volverá a subir a la ACB»
- El Leyma vuelve a donde fue feliz