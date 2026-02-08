2-0 | El Marineda tira de solidez ante el Alcalá

El Marineda dio otro pase agigantado hacia la OK Liga Iberdrola gracias a trabajado triunfo que sumó en casa ante el Alcalá (2-0). Las coruñesas recibían al tercer clasificado y tiraron de solidez y pegada para hacer valer el factor pista. Ale Martín marcó el camino hacia el triunfo con un gol tempranero, a los siete minutos, que castigó las aspiraciones del equipo madrileño.

Las de Nelson Obelleiro consiguieron llegar por delante al descanso y mantuvieron el 1-0 durante el primer cuarto de hora del segundo acto. La ventaja no era suficiente y las coruñesas consiguieron incrementarla antes de que el Alcalá pensase en una remontada heroica. Alba Garrote, la máxima artillera de la categoría, firmó el 2-0 a casi diez minutos de la conclusión para afianzar, todavía más, el liderato del Marineda en OK Plata Femenina.

El Resa Cambre, por su parte, seguirá en el fondo de la tabla. Cayó goleado (1-9) en Os Campóns a manos del Gatikako Iusturi. Las naranjas no tuvieron ninguna oportunidad. Se marcharon al descanso 0-4 y, con el 0-6 ya en el marcador, Aneli del Pozo firmó el tanto del honor (1-6). Reacción insuficiente para apaciguar a las vascas, que firmaron tres goles más.