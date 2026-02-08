Baloncesto | Liga Femenina 2
89-52 | Nueva paliza de un Maristas sin piedad
Fontana y Zeballos comandan un duelo con una segunda parte arrolladora
Maristas se dejó lo mejor para el final y demostró que no tiene piedad de nadie. El conjunto coruñés sigue al frente de su grupo en la Liga Femenina 2 tras avasallar (89-52) al Barakaldo. Con una ofensiva implacable y una defensa sólida, las jugadoras de Fernando Buendía no dieron ninguna opción a las vascas. Brenda Fontana y Josefina Zeballos volvieron a llevar la voz cantante en el tanteo y Ana Jiménez se hizo gigante en defensa con los rebotes.
La escuadra coruñesa arrancó con el pedal a fondo en ataque en un primer cuarto que sentó las bases de la victoria. El Barakaldo apretó antes del descanso y empató el segundo cuarto ante un Maristas que bajó varias marchas (33-22). No hubo partido en la segunda mitad. El ritmo anotador de las sudamericanas y Nevena Dimitrijevic enterró las esperanzas de las rivales.
