Bruno Saavedra: «En el gol, me la jugué con el descaro que me caracteriza»

«Mola ser importante y marcar en los partidos grandes». Bruno Saavedra está en racha. El 13 liceísta ha dado un paso adelante y se ha abonado a firmar goles en los encuentros de alta tensión. Esta semana, sin ir más lejos, hizo doblete contra el Benfica y el Barça. Frente a los culés, resolvió el partido a falta de dos minutos para el final con una jugada individual rodeado de camisetas azulgranas. «Seguro que el míster hubiese preferido que pasase la bola, pero me la jugué con el descaro que me caracteriza», bromeó en la zona mixta del Palacio de los Deportes.

El triunfo es un golpe sobre la mesa de un Liceo que refuerza su liderato en solitario en la OK Liga. «Era un partido complicado, contra un Barça que viene a presionar y es valiente, pero teníamos las cosas claras. Seguimos el plan del míster y dio sus frutos», afirmó el compostelano. Saavedra calificó la victoria de «importantísima» y aseguró que tanto el choque del Benfica como el de los culés pone a la escuadra verdiblanca «en una posición muy buena anímicamente».

Por último, destacó el ambiente de Riazor, con casi 4.000 aficionados en las gradas: «Es un lujazo meter a toda esta gente en el Palacio, no se puede describir con palabras».