Caio Pacheco, un MVP al rescate del Leyma Coruña

Ya es una costumbre atribuir las victorias del Leyma Coruña esta temporada a una tarea colectiva, tanto en una defensa a prueba de bombas como en un ataque en el que raro es el día que no superan la decena de puntos cuatro o cinco jugadores. Sin embargo, cuando las cosas no salen, los triples se niegan a entrar y un rival como el Oviedo se hace muy fuerte en casa, hace falta que salga a relucir alguna individualidad que rompa el partido. La estrella salvadora llegó de São Paulo con acento argentino: Caio Pacheco.

Desde que se batió en un duelo de entradas a canasta contra Greg Parham en el primer cuarto, el jugador brasileño ya dejó claro que era el hombre más entonado de un Leyma que notó nada más saltar a la pista que no estaba todo lo fino que le gustaría a nivel grupal. Dídac Cuevas repartió siete asistencias, pero quedó a deber con sus nueve triples errados y cero puntos anotados. Paul Jorgensen puso empeño en la lucha por robar balones, pero tampoco le acompañó la suerte en la larga distancia. Incluso Joe Cremo, que se entonó en la segunda mitad, ofreció pocas soluciones ofensivas respecto a las actuaciones que venía protagonizando en el último mes y medio.

Dentro de un duelo en el que el Leyma se acostumbró a sobrevivir con el agua al cuello, sobre todo, cuando se vio ocho puntos abajo en el tercer cuarto, los minutos en los que Caio Pacheco estaba a cargo de la sala de máquinas eran un remanso de tranquilidad. En los 21 minutos que estuvo en la pista, consiguió un parcial positivo de siete puntos, entre los aportados y los encajados a nivel coral.

Aunque tampoco puso solución en el perímetro, cero de dos, fue un seguro constante en cada ocasión en la que le dejaban tirar en la pintura. Bandejas, entradas a canasta, bombitas que ya empiezan a ser su seña de identidad en la mitad de la pintura. Recursos infinitos para asumir la responsabilidad cuando la pelota quema. 24 puntos y siete asistencias que produjeron más de un tercio de los puntos del conjunto coruñés en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

Complementó sus cifras en anotación con tres rebotes, uno de ellos en ataque y tres robos. Las siete faltas que recibió evidenciaron de los rivales, incapaces de contener la garra naranja en el último cuarto. Un meritorio 33 de valoración para la estrella salvadora del en uno de sus días más apáticos del equipo.

Segundo MVP de la temporada

El líder de la Primera FEB tiende a ganar con actuaciones sobresalientes en conjunto, sin estridencias en ninguno de sus hombres. Aunque el efecto en la clasificación es innegable, ha apartado a los hombres de Carles Marco de la lucha por premios individuales. Solo Paul Jorgensen, en la jornada 4 ante el Palmer Basket, recibió el galardón al mejor jugador de la jornada por sus 24 puntos y 30 de valoración. Eso sí, tuvo que compartirlo con Pedro Bombino, del Fibwi Palma, que calcó su nota.

Con la soberbia actuación, Caio Pacheco consigue el segundo MVP de la temporada para la plantilla naranja. Javi Nicolau (Gipuzkoa), Greg Parham (Oviedo), Fernando Zurbriggen (Menorca), Mathieu Kamba (Palencia) y Nathan Hoover (Melilla) fueron sus inmediatos perseguidores, pero ninguno superó la treintena en el cómputo general.