Juan Copa: «Riazor es nuestra fuerza y ganar al Barça nos da un plus de motivación»

«Como coruñés, es un orgullo ver el Palacio así de lleno. Ganamos un partido tremendamente complicado gracias a la ayuda de la gente». Juan Copa era un hombre feliz después del triunfo del Liceo sobre el Barcelona en Riazor (1-0), tanto por lo que ocurrió en la pista como por la respuesta de la grada. «Fue un espectáculo. Pedimos a la gente que viniese y ha disfrutado mucho. El Palacio es nuestra fuerza, ganar en casa es vital para nosotros», insistió el técnico coruñés. Doce partidos después, Riazor continúa invicto.

La victoria sobre la escuadra culé se forjó a fuego lento, en un duelo «por momentos muy táctico», en el que el Liceo fue «muy listo» para quedarse con los tres puntos. «Maduramos el ataque y defendimos muy bien. Ya lo hicimos el jueves [ante el Benfica en Champions], pero mejoramos en la gestión de los últimos minutos. Trabajamos mucho y muy bien a nivel global, cortando los espacios y los huecos en los que creíamos que ellos nos podían hacer daño», explicó el entrenador verdiblanco. «En la primera parte podríamos haber mejorado a la contra, pero en la segunda el equipo se desplegó bien y un partido de 0-0 muchas veces se decide por una acción individual. Ahí apareció Bruno [Saavedra] y supimos aguantar», matizó.

Copa no escatimó en elogios hacia su rival: «El Barça es un gran equipo, muy bien entrenado y que, sobre todo, defiende muy bien. Suben las líneas para apretar, pero ahí fuimos muy inteligentes para no conceder transiciones», apuntó. El Liceo contuvo el vendaval ofensivo culé a base de esfuerzo colectivo y recompensó el trabajo de un Blai Roca que, jornada tras jornada, se exhibe bajo los hierros. «Lo mejor que tiene Blai es la concentración. Está metido hasta el final, hasta la última bola. Se había merecido no encajar en otros partidos, así que me alegro mucho por él», comentó el preparador liceísta.

Jacobo Copa, en un lance del partido entre Marc Grau y Pablo Álvarez / CARLOS PARDELLAS

Un fondo de armario decisivo

La lectura global, más allá del resultado, es que «los ocho jugadores están enchufados» y destacó el papel de la unidad B: «Tenemos una segunda línea que nos aporta mucho, los chavales están creciendo. A Bruno vamos controlándolo poco a poco y Jacobo está creciendo muchísimo. Eso nos permite que las torres descansen para estar bien en los momentos importantes. Con Dava y César frescos, este equipo es muy bueno».

Más allá de los puntos, el triunfo sobre los azulgranas es un empujón anímico para un Liceo que ha reforzado su primera posición en la OK Liga y ha superado su particular cuesta de enero con sensaciones muy positivas. «Es un resultado que nos va a dar un plus de motivación. Más allá de los puntos que tenemos de ventaja sobre el Barça o de los que podemos tener con el Igualada [que juega contra el Lleida el miércoles], da igual, hay que ir partido a partido con lo que estamos haciendo, que es lo que mejor nos va», concluyó Juan Copa.