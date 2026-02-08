Hockey sobre patines
El Liceo llama y A Coruña responde por todo lo alto
Casi 4.000 aficionados disfrutaron del triunfo verdiblanco frente al Barça en Riazor | Los jugadores pidieron apoyo desde la pista en los momentos clave
Era una semana grande en el Palacio de los Deportes y el Liceo lanzó un mensaje claro a la ciudad: necesitaba a su gente para superar al Benfica y el Barça, dos de los mejores equipos del mundo. A Coruña respondió en el duelo europeo frente a los lusos, pese a ser entre semana, con 2.500 almas dejándose la garganta y volvió a hacerlo en el clásico de la OK Liga para asegurar tres puntos y el liderato.
Fue una mañana de gala, de las que convierten un simple pabellón en una caldera. Unas 3.800 personas tiñeron de verde y blanco las coloridas gradas de Riazor para empujar al cuadro de Juan Copa, porque, cuanto mayor es el reto, más se vuelca una afición entregada a sus gladiadores sobre patines.
No hubo un instante de silencio. Los tambores, las bocinas, las sirenas y los aplaudidores que repartió el club resonaron junto a las habituales palmas, los gritos y los pitos en un recinto grande, muy grande, que dio la sensación de quedarse pequeño. Ya se había disputado un cuarto de hora de juego y la gente seguía entrando a cuentagotas, con el reto mayúsculo de encontrar un asiento libre a última hora.
Sobre el parqué, el Liceo se contagió de esa energía. Toni Pérez, Jacobo Copa y Dava Torres se dirigieron al público en varias ocasiones y la grada respondió con ruido y vítores en función del poseedor de la bola. Cuanto más corría el reloj, más apretaba un Riazor que reventó el sonómetro en el tramo final entre el tanto de Bruno Saavedra y la conclusión del partido. Triunfo coruñés, dentro y fuera de la pista.
