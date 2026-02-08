El Liceo llama y A Coruña responde por todo lo alto

Era una semana grande en el Palacio de los Deportes y el Liceo lanzó un mensaje claro a la ciudad: necesitaba a su gente para superar al Benfica y el Barça, dos de los mejores equipos del mundo. A Coruña respondió en el duelo europeo frente a los lusos, pese a ser entre semana, con 2.500 almas dejándose la garganta y volvió a hacerlo en el clásico de la OK Liga para asegurar tres puntos y el liderato.

Los aficionados del Liceo abarrotaron la grada en el partido contra el Barça. / CARLOS PARDELLAS

Fue una mañana de gala, de las que convierten un simple pabellón en una caldera. Unas 3.800 personas tiñeron de verde y blanco las coloridas gradas de Riazor para empujar al cuadro de Juan Copa, porque, cuanto mayor es el reto, más se vuelca una afición entregada a sus gladiadores sobre patines.

No hubo un instante de silencio. Los tambores, las bocinas, las sirenas y los aplaudidores que repartió el club resonaron junto a las habituales palmas, los gritos y los pitos en un recinto grande, muy grande, que dio la sensación de quedarse pequeño. Ya se había disputado un cuarto de hora de juego y la gente seguía entrando a cuentagotas, con el reto mayúsculo de encontrar un asiento libre a última hora.

Los jugadores del Liceo firman autógrafos tras vencer al Barcelona. / CARLOS PARDELLAS

Sobre el parqué, el Liceo se contagió de esa energía. Toni Pérez, Jacobo Copa y Dava Torres se dirigieron al público en varias ocasiones y la grada respondió con ruido y vítores en función del poseedor de la bola. Cuanto más corría el reloj, más apretaba un Riazor que reventó el sonómetro en el tramo final entre el tanto de Bruno Saavedra y la conclusión del partido. Triunfo coruñés, dentro y fuera de la pista.