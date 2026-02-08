Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de buses interurbanos y escolares: ya hay fechaOs Rosales busca más vida sin perder la calmaDesprendimiento en la playa de As LapasEntrevista a Cándido Hermida, ebanista y empresario
instagramlinkedin

Hockey sobre patines

El Liceo llama y A Coruña responde por todo lo alto

Casi 4.000 aficionados disfrutaron del triunfo verdiblanco frente al Barça en Riazor | Los jugadores pidieron apoyo desde la pista en los momentos clave

Un aficionado del Liceo levanta su bufanda en el partido frente al Barcelona.

Un aficionado del Liceo levanta su bufanda en el partido frente al Barcelona. / CARLOS PARDELLAS

Sara Gallego

A Coruña

Era una semana grande en el Palacio de los Deportes y el Liceo lanzó un mensaje claro a la ciudad: necesitaba a su gente para superar al Benfica y el Barça, dos de los mejores equipos del mundo. A Coruña respondió en el duelo europeo frente a los lusos, pese a ser entre semana, con 2.500 almas dejándose la garganta y volvió a hacerlo en el clásico de la OK Liga para asegurar tres puntos y el liderato.

Los aficionados del Liceo abarrotaron la grada en el partido contra el Barça.

Los aficionados del Liceo abarrotaron la grada en el partido contra el Barça. / CARLOS PARDELLAS

Fue una mañana de gala, de las que convierten un simple pabellón en una caldera. Unas 3.800 personas tiñeron de verde y blanco las coloridas gradas de Riazor para empujar al cuadro de Juan Copa, porque, cuanto mayor es el reto, más se vuelca una afición entregada a sus gladiadores sobre patines.

No hubo un instante de silencio. Los tambores, las bocinas, las sirenas y los aplaudidores que repartió el club resonaron junto a las habituales palmas, los gritos y los pitos en un recinto grande, muy grande, que dio la sensación de quedarse pequeño. Ya se había disputado un cuarto de hora de juego y la gente seguía entrando a cuentagotas, con el reto mayúsculo de encontrar un asiento libre a última hora.

Noticias relacionadas y más

Los jugadores del Liceo firman autógrafos tras vencer al Barcelona.

Los jugadores del Liceo firman autógrafos tras vencer al Barcelona. / CARLOS PARDELLAS

Sobre el parqué, el Liceo se contagió de esa energía. Toni Pérez, Jacobo Copa y Dava Torres se dirigieron al público en varias ocasiones y la grada respondió con ruido y vítores en función del poseedor de la bola. Cuanto más corría el reloj, más apretaba un Riazor que reventó el sonómetro en el tramo final entre el tanto de Bruno Saavedra y la conclusión del partido. Triunfo coruñés, dentro y fuera de la pista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents