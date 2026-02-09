Dídac Cuevas, MVP del Leyma en enero: «Las asistencias hay que meterlas, también es mérito de mis compañeros»

Dídac Cuevas fue uno de los responsables de otro mes inmaculado para el Leyma Coruña. El base catalán recibió este lunes el premio Estrella Galicia al mejor jugador de enero del conjunto naranja de mano de Luis Sánchez, promotor de la cervecera en A Coruña. Sus asistencias guiaron al equipo. «En estos últimos siete u ocho partidos siempre sé dónde está la ventaja para mis compañeros o dónde la puedo encontrar. Luego, hay que meterlas, así que el mérito también es de todos ellos», reflexionó con el galardón en la mano.

Más allá de premios individuales, el segundo que recibe esta campaña, Cuevas solo piensa en el objetivo común: el ascenso. Lo hace con la conciencia de que tocará sufrir en más pistas como la de Oviedo. «Estos partidos no te dan ascensos, pero te los quitan. Nos quedan muchas canchas difíciles y hay que afrontarlas con la realidad. No están persiguiendo y no podemos fallar», apuntó el base barcelonés.

Precisamente en la capital asturiana, Dídac Cuevas se quedó sin anotar. No tiene constancia de haberse quedado a cero en su carrera profesional antes, pero sí recuerda otras malas tardes en el perímetro. «En LEB Plata, un día hice un tres de 22 en el Talavera», recordó. No obstante, firma calcar sus números si el resultado al final sigue sonriendo al Leyma. «Firmaba siempre un cero de nueve y una victoria del equipo», refrendó. Porque, aunque sea el MVP de enero, el equipo es lo más importante: «que la meta quien la tenga que meter».