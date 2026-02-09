Diogo Freitas y la ilusión del OAR: «Pensar en el ascenso a Asobal es una locura si recordamos dónde estábamos el año pasado»

Diogo Freitas llegó a A Coruña en 2024 con la misión de aportar gol, calidad y un escaso bagaje en la División de Honor Plata a un Attica 21 Hotels OAR que, cansado de caer un año tras otro en la fase de ascenso, decidió dar un golpe sobre la mesa para conseguir, por fin, su ansiado retorno a la segunda categoría nacional. Con 24 puntos, los que luce en su casillero tras la victoria en la última jornada ante el Trops Málaga, el conjunto que comanda Nando González ya tiene un botín que, en la historia reciente, le daría para asegurar la permanencia. Con once jornadas por disputar, la ilusión y la ambición mandan en San Francisco Javier. «Las cosas van bien, pero queremos más», advierte el jugador luso.

La salvación no es todavía matemática y el jugador portugués no quiere lanzar las campanas al vuelo. «Primero es tener claro que vamos a estar un año más en Plata, sobre todo por nosotros y por darle más visibilidad al balonmano», apunta. No obstante, Freitas reconoce que, con el paso del tiempo y los resultados van «pensando en otras cosas». «El ascenso a la Asobal es una locura si recordamos que, el año pasado, el OAR estaba en Primera Nacional y llevaba tres fases consecutivas sin poder subir a Plata. Es muy bonito ver dónde estamos», se sincera uno de los héroes de la pasada campaña.

Freitas no quiere crear falsas ilusiones y, aunque promete que el equipo va a ir a por los dos puntos en cada jornada, reconoce que el reto es otro. «Triana ya tiene seis puntos más que nosotros, son tres partidos, y es complicado. No es nuestro objetivo principal. Queremos ganar partidos y ver para qué nos dan los puntos», expone. Sí ve factible luchar por el play off y, si consiguen disputarlo, atreverse a soñar. «Por qué no lo podemos ganarlo», propone.

Un proyecto creciente

El OAR no ha encontrado ni un bache ni un valle en una temporada en la que siempre ha mostrado una cara competitiva. Ni siquiera el parón navideño ha alterado un camino que, incluso, ha visto una mejoría en solidez y en control por parte del equipo coruñés. «Teníamos once jugadores nuevos a principios de temporada. Hay que generar costumbres al jugar juntos y, eso, necesita su tiempo», reflexiona Diogo Freitas.

Crece la confianza y, también, la capacidad para resolver los partidos con solvencia en una categoría en la que «lo normal es que haya resultados ajustados». En esa evolución tiene mucho que ver la moral del vestuario. «Todos confiamos en todos, cada uno tiene su papel. Jugadores como Malid o Conde nos protegen en defensa. Gabriel Navarro o yo, aunque defendamos y ataquemos, sabemos que las cosas nos van bien arriba», detalla Diogo.

Freitas hace un bloqueo ante un jugador del Cisne en San Francisco Javier. / Iago Lopez

Freitas es el tercer máximo artillero del equipo, tras Navarro y Álex Chan, pero reconoce la versatilidad de la ofensiva oarista. «También pueden meter goles Diego Martínez, Luisma de Goya, Alberto Roldán o Javi Rodríguez», enumera, contento por «el equilibrio» que tiene el equipo en los dos extremos de la pista.

Feliz en A Coruña

«Estoy en una de las mejores fases de mi vida», reconoce Diogo Freitas. El jugador de 24 años llegó de Portugal al Zamora en 2024 para disputar la segunda parte de la temporada en la División de Honor Plata, pero poco pudo hacer para cambiar el rumbo del que acabó siendo el colista de aquella liga.

Llegó ese verano a A Coruña, donde ha encontrado un proyecto en el que sentirse feliz y crecer. «Me siento muy cómodo. El club, desde el principio, fue claro con los objetivos», expone, contento por unir su buen momento a nivel individual a la dinámica positiva que vive el OAR.