Estrella Galicia firma con Williams y acompañará a Carlos Sainz en su coche

El nombre y el logotipo de Estrella Galicia continuarán recorriendo los mejores circuitos del planeta. La marca cervecera coruñesa alcanzó un acuerdo con la escudería Williams para imprimir su logo en el coche de la temporada 2026, que arranca dentro de un mes en el Gran Premio de Australia. Estrella Galicia, así, vuelve a unir su camino a Carlos Sainz. El madrileño, junto al tailandés Alex Albon, se pondrán esta temporada a los mandos del nuevo FW48 de la escudería británica en una de las temporadas con más expectativas de los últimos años debido al cambio de normativa de motores y aerodinámica.

«Con un coche completamente nuevo, una nueva normativa y una carrera en Madrid, habrá mucho que celebrar esta temporada para Williams y Estrella Galicia», reflexionó el director del equipo británico, James Vowles, al anunciar el acuerdo de patrocinio. Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Hijos de Rivera, también celebró la firma: «La alianza con Williams representa un paso natural en nuestro camino dentro del automovilismo».