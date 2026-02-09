El Liceo arrancará la Copa del Rey ante el Alcoi y evita al Barça

Entre la euforia por ganarle al Barça en el clásico en Riazor y la confianza por la renovación ya confirmada de Bruno Saavedra, el Liceo ya tiene sobre la mesa la hoja de ruta que puede llevarle al próximo trofeo que exponer en sus vitrinas: la Copa del Rey. El conjunto colegial presenció desde la distancia en el sorteo del cuadro del torneo del KO, que se disputará entre el 19 y el 22 de marzo en San Sadurní d'Anoia. El Alcoi será el rival en cuartos de final y solo se volvería a cruzar con los blaugranas en una hipotética final.

Los verdiblancos llegan crecidos y con la ilusión de alzar un título que conquistó por última vez en 2021. El presente acompaña. El Liceo es líder de la OK Liga con seis puntos de ventaja y se ha mostrado competitivo como nadie en Champions. Tiene hambre de títulos que saciar dentro de poco más de un mes en la Copa del Rey en el Ateneu. Es, además, la forma de resarcirse de la edición anterior, en la que cayó en la primera ronda contra el Reus de un Martí Casas estelar.

Los colegiales no pudieron contar con ningún representante en el sorteo en el Celler de la Fassina de Can Guineu, en San Sadurní, pero eso no les impidió conocer el camino a seguir en la competición, que empezará ante el Alcoi. El duelo se jugará el día 20, viernes. En caso de pasar, los verdiblancos tendrán que jugar en tres días consecutivos, viernes, sábado y domingo, para alzar el título en la final.

Cuartos de final

El Liceo tendrá que iniciar la conquista de la Copa del Rey ante un Alcoi que, actualmente, marcha en liga fuera de los ocho primeros puestos de la clasificación. Es noveno, aunque está empatado a puntos con el Lleida, octavo. Aunque siempre es un rival a tener en cuenta, esta temporada ha tenido problemas para proteger su propia portería. Es, junto con el Shum, el conjunto que más tantos encaja de la liga.

De ello da buena fe el conjunto de Juan Copa, que el mes pasado cerró la primera vuelta en la pista del conjunto alcoyano y se llevó un triunfo 3-5. Este año cuenta con una plantilla renovada y rejuvenecida que, pese al reto, logró clasificarse para el torneo del KO. En la WSE Cup, antigua Copa de la CERS, cayeron en la primera eliminatoria ante el Lleida.

El Alcoi se mostró consciente de la dificultad de su emparejamiento contra el equipo coruñés. «Es el equipo más en forma, lo hemos visto contra el Barça», comentó su entrenador, Pelayo Sanz, en el acto de la Real Federación Española de Patinaje (RFEP) tras conocer el sorteo.

Resto del cuadro

Mientras el Liceo se centra en duelo de cuartos de final, no tendrá que pensar en el Barça hasta la final. Si vence al Alcoi, tendrá que medirse en semifinales al vencedor del choque entre el Igualada, segundo en la OK Liga, y el Voltregà. Ambos duelos se jugarán el día 20.

En el otro lado del cuadro, el conjunto azulgrana arrancará la competición un día antes, el jueves 19, y lo hará contra el anfitrión, el Noia. El torneo lo abrirán el Calafell y el Reus, que defiende el título conquistado la temporada pasada. Las semifinales se disputarán el sábado y, el domingo, será la gran final.