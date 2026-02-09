El Liceo renueva dos temporadas a Bruno Saavedra

Se va César Carballeira, pero el Liceo consigue retener a Bruno Saavedra. El santiagués, el jugador ofensivo más en forma del equipo, seguirá en A Coruña dos temporadas más, hasta 2028, y se desvanece por completo el peligro de que se marchase libre a final de temporada. A pesar de que es uno de los mejores jóvenes del mundo y de que le sobraban pretendientes, siempre ha tenido una sinfonía máxima con la entidad verdiblanca, que no temía por su marcha. Ahora ya está plasmada sobre un papel y es pública, justo un día después de su super domingo como liceista y una semana después de que saliese a la luz el adiós de su capitán rumbo a O Dragao.

Más allá de la salida de Carballeira, que tendrá que suplir acudiendo con fuerza al mercado, el Liceo tiene gran parte de la planificación hecha para el ejercicio 2026-27. Tombita ha perdido protagonismo y todo hace indicar que no seguirá. Nil Cervera tiene una cláusula de renovación automática en su contrato que ejecutará y hará pública, y le queda por renovar a un Nuno Paiva que está respondiendo a las expectativas. Ante este panorama, solo necesitaría uno o dos refuerzos, dependiendo de si vuelve a apostar por una plantilla de 11 con un descarte y que le salvaguarde ante las lesiones.

Uno de los líderes del proyecto que viene

Bruno Saavedra, ángel y demonio, vive su tercera temporada en A Coruña. La primera estuvo amputada y la pasó casi en blanco por la lesión en los escafoides de una de sus manos. En la segunda empezó a verse al Bruno Saavedra que apuntaba en Dominicos, junto a Jacobo Copa, y en la tercera, con sus más y sus menos siempre inherentes a él, ha despegado. Hace un año Antón Boedo, director deportivo del Liceo, hablaba del santiagués en una entrevista a LA OPINIÓN y lo echaba de menos en la Selección: "Es un talento generacional y un jugador especial. Es cierto que no es fácil de gestionar para nadie, ni para Copa ni para el seleccionador nacional, pero me parece un talento de los que casi ya no quedan y siempre debería estar en la Selección". Unos meses después, Juan Copa, siempre exigente, también comentaba en qué punto se encontraba: "Ahora está pasando un buen momento, pero tiene que ser consciente de que debe encontrar mucha más regularidad. No podemos tener a un Bruno de cinco minutos espectaculares y otros no. Pero es parte de su proceso. Los chavales tienen que ser esponjas del staff, de veteranos como César y Dava, que les aportan mucho en la pista. Queremos lo mejor para ellos, para que sumen y llevemos entre todos al equipo al mejor sitio posible".