Carles Marco, entrenador del Leyma: «Tenemos que ser agresivos para correr y defender con más fluidez»

Carles Marco deja ya en el pasado la victoria sufrida que el Leyma Coruña consiguió en Oviedo. Se centra en el futuro y en una semana en la que tiene dos partidos. El primero, el de este miércoles (20.45 horas, LaLiga Plus) en el Coliseum ante el Zamora. Lo hace, además, consciente de que el equipo debe mantener la línea en duelos que, como el del pasado sábado, no serán sencillos. «Tenemos que salir como en cada partido, a tope para ser agresivos. A partir de ahí podremos correr y estar más fluidos defensivamente», apremia el técnico catalán.

El Leyma aprendió de un partido muy exigente en el que, en buena medida, felicita al Oviedo por su actuación. «Parte de que no estuviéramos acertados fue que ellos nos defendieron bien. Estamos muy bien acostumbrados, pero todos los partidos son dificilísimos, no es fácil ganar en esta liga», reconoce Carles Marco. Cree que los próximos encuentros no serán diferentes y se centra solo en lo que puede controlar. «Debemos pensar en nosotros, no en lo que hagan los demás. En entrenar y, si un día lo hacemos peor, llegar al siguiente y hacerlo mejor. Competir siempre y seguir sumando victorias sin pensar mucho más allá», advierte.

Marco tendrá a todos sus hombres disponibles en una semana intensa de partidos. «Pasamos por semanas de muchos entrenamientos y parones. Ahora nos toca esto, otro parón y otra jornada triple. Intentaremos con el staff que las cargas de trabajo sean las adecuadas para competir en los partidos de esta semana lo mejor posible», apunta. Aunque el colectivo siempre impera, aprovechó la ocasión para celebrar las individualidades que salieron al rescate del equipo, como la de Caio Pacheco: «nos gusta que el equipo juegue de manera colectiva, pero es también la grandeza de estos jugadores. Son competitivos y, cuando las cosas no salen, uno de ellos puede ayudarnos a ganar».

Los peligros del Zamora

El entrenador naranja no esconde su gusto por el estilo de un Zamora al que ve como «una de las sensaciones de la liga». «Es el equipo que más posesiones tiene. No especula y tiene jugadores con capacidad anotadora. Son grandes, pueden jugar en el poste bajo y sus treses nos hicieron daño», recuerda, sobre el encuentro de la primera vuelta.

Colby Rogers, Ty Roberts o Josep Peris son algunos de los hombres que le preocupan, pero confía en la mejor versión de sus pupilos para mantener la energía en defensa, cerrar el rebote y evitar que ataquen el poste bajo. En el duelo también jugará una afición que ya fue clave en Oviedo. «Les veíamos desde el vestuario con banderas naranjas», rememora Marco. Ahora, les pide que mantengan el aliento en un nuevo duelo en casa, aunque sea un miércoles por la noche.