Artes marciales
Judo y taekwondo dominan el fin de semana en A Coruña
El sábado se celebra la Copa Cidade da Coruña de taekwondo en el Coliseum | El domingo, quinta edición de las jornadas JK-Eduka de judo
Las artes marciales toman el papel protagonista este fin de semana en A Coruña. 700 taekwondistas de España y Portugal participan este sábado en el Coliseum en la vigésima edición de la Copa Cidade da Coruña de Taekwondo. La prueba, organizada por el Concello en colaboración con la Federación Gallega y la Escola de Taekwondo Garrapucho, sirve como clasificatorio para campeonatos estatales y es puntuable para el ranking nacional de categoría máster.
El domingo será el turno del judo en el Palacio de los Deportes de Riazor con la quinta edición de las jornadas JK-Eduka. 800 niños de 20 centros de la ciudad y la comarca de A Coruña participarán en unos entrenamientos de exhibición bajo el mando de los profesores. El programa incluye sesiones mixtas e inclusivas, para personas con discapacidad.
- El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico
- El Porto quiere llevarse a César Carballeira
- 1-0 | Obra maestra de un Liceo que pinta la OK Liga de verdiblanco
- El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola