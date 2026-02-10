Judo y taekwondo dominan el fin de semana en A Coruña

Las artes marciales toman el papel protagonista este fin de semana en A Coruña. 700 taekwondistas de España y Portugal participan este sábado en el Coliseum en la vigésima edición de la Copa Cidade da Coruña de Taekwondo. La prueba, organizada por el Concello en colaboración con la Federación Gallega y la Escola de Taekwondo Garrapucho, sirve como clasificatorio para campeonatos estatales y es puntuable para el ranking nacional de categoría máster.

El domingo será el turno del judo en el Palacio de los Deportes de Riazor con la quinta edición de las jornadas JK-Eduka. 800 niños de 20 centros de la ciudad y la comarca de A Coruña participarán en unos entrenamientos de exhibición bajo el mando de los profesores. El programa incluye sesiones mixtas e inclusivas, para personas con discapacidad.