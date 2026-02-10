Leyma-Zamora: La naranja mecánica no puede bajar el ritmo

Se le hicieron eternos al Leyma Coruña los 25 días que ha tenido que esperar para volver a sentir el aliento de su afición en el Coliseum, desde el triunfo ante el Palma el pasado 16 de enero. El conjunto coruñés recibe este miércoles (20.45 horas, LaLiga Plus) al Caja Rural Zamora en una jornada inter semanal en la que es consciente de que no puede bajar ni un ápice el ritmo si quiere continuar con holgura al frente de la clasificación de Primera FEB. La experiencia vivida el pasado sábado en Oviedo es un aviso para los de Carles Marco. Pueden venir malos días y puede haber estrellas dispuestas a llevar el barco a buen puerto, pero ningún rival, ni los de la zona media ni los que pugnan por el descenso, serán paseos por el parque en los trece partidos que tiene por delante.

Poco tiempo para descansar, pero el suficiente para contar con todos los jugadores disponibles. Carles Marco no tendrá ninguna baja y el equipo, con sus doce integrantes, sigue con la máquina engrasada que apenas se ha resentido en los 18 encuentros que ha disputado hasta el momento. El de Oviedo fue, con las visitas al Obradoiro y al Estudiantes, uno de los más exigentes en el aspecto físico y, quizá, espiritual, para una escuadra que suele imponer sin oposición su ritmo.

Cerrar el rebote, defender como animales y correr a la mínima oportunidad siguen siendo las máximas, pero el acierto, sobre todo con unos triples que no quisieron entrar, es un aspecto a vigilar y a matizar para sobreponerse a las defensas rivales y evitar pinchazos sensibles en este tramo de la competición. Más, en una jornada inter semanal que siempre es proclive a ver tropiezos inesperados de los equipos punteros.

Caio Pacheco entra a canasta encimado por Pablo Hernández. / Casteleiro

A las virtudes de Caio Pacheco, estelar en el último partido, el Leyma sabe que necesita recuperar la mejor versión de un Paul Jorgensen que lleva varias jornadas delegando en otros compañeros la responsabilidad anotadora. Dídac Cuevas, que se quedó a cero en Oviedo, debe volver a aportar, pero sin desdibujarse en su función de organizador y asistente por excelencia del equipo. La pintura, cada vez más consolidada con Mus Barro como pívot físico bajo el tablero, es otro de los tesoros a conservar y pulir.

Un Zamora versátil

El Caja Rural Zamora ya le dio una tarde complicada al Leyma en el duelo de la primera vuelta en el pabellón Ángel Nieto. Los naranjas ganaron 69-81, pero no lograron nunca abatir del todo a un conjunto, el de Saulo Hernández, que supo buscarle las cosquillas con sus armas. Propone un estilo que es muy del agrado de Carles Marco. Es de los equipos que más posesiones tiene por encuentro, el tercero que más puntos anota y se encuentra cómodo en muchos registros ofensivos.

Ty Roberts, Colby Rogers y Josep Peris lideran desde el perímetro a una escuadra que guarda como oro en paño al joven talento Toni Naspler, que ya hizo de las suyas en la primera vuelta. Los interiores Styrmir Snae Tharstarson y, sobre todo, el lituano Jonas Pauksté, de 2,24 metros, serán un dolor de muelas en el poste bajo, al igual que en la primera vuelta.

Aunque llega después de perder en casa ante el Obradoiro (77-92), el Zamora ya le puso las cosas complicadas a rivales de entidad como el Estudiantes. El Leyma, ojo avizor, sabe que debe aprovechar el calor de su público para imponer su ley y tachar una fecha más del calendario que le puede acercar, de nuevo, a la Liga ACB.