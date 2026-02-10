El Liceo confirma la renovación de Nuno Paiva

El Liceo ya comienza a dibujar el que será su proyecto de la próxima temporada, 2026-27, cuando todavía tiene por delante objetivos ambiciosos en esta campaña, como la Copa del Rey, una Champions en la que sigue con mucha vida y una OK Liga que comanda con mano de hierro tras el triunfo en el clásico ante el Barça en Riazor. Si este lunes confirmaba la renovación de Bruno Saavedra, el héroe del triunfo ante los blaugranas, este martes ha sido el turno de Nuno Paiva.

El jugador luso, que llegó el pasado verano al Liceo procedente del Lleida, continuará en el club una temporada más, hasta 2027. Así lo confirmó la entidad verdiblanca, que confía en las muestras de regularidad y calidad que ha mostrado el portugués en poco más de media temporada a las órdenes de Juan Copa.

Nuno ya era conocido en A Coruña por su paso por el Compañía de María antes de labrarse una carrera en la máxima categoría. Sus números la temporada pasada ayudaron al Lleida a ser la sensación de la competición regular y alcanzar el play off, aunque cayeron a manos de los verdiblancos en los cuartos de final.

En verano, junto a Tombita, que volvió de la cesión, cambió la capital ilerdense por A Coruña, a la que regresó consagrado como un valor seguro de la OK Liga. Sus ocho goles y tres asistencias en liga, junto a un par de dianas en la Champions, hablan de un jugador que, más allá de las cifras, ha logrado ser clave y desatascar partidos complicados para los de Juan Copa.

Futuro del proyecto

El Liceo sigue descifrando piezas del puzle de la plantilla de la próxima temporada, en la que César Carballeira ya será pasado. El coruñés, aunque tiene contrato por una campaña más, prevé marcharse al Oporto, previo pago de un traspaso por parte de los de O Dragao.

Con la renovación de Nuno, solo queda confirmar de forma oficial el destino de dos integrantes de la plantilla. Nil Cervera, que ha dado un paso adelante en esta temporada tras adaptarse al equipo en la pasada, renovará por objetivos de forma automática.

Noticias relacionadas

Tombita, lastrado por una lesión desde finales del curso anterior, no pudo entrar en dinámica en la primera parte de la temporada. Pese a tener oportunidades antes de Navidad, ha vuelto a ser con asiduidad el descarte de Juan Copa. El futuro del argentino apunta a estar lejos de A Coruña. El Liceo afrontará un mercado reducido, con pocos movimientos, pero exigente para tratar de suplir el talento, el músculo y la calidad de Carballeira.