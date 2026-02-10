El Liceo y Edu Lamas ultiman su reencuentro

El caso César Carballeira, que se marchará al Oporto al final de esta temporada a pesar de que tiene un año más de contrato, obliga al Liceo a moverse con premura y con precisión para suplir a un jugador casi insustituible por condiciones, talento y arraigo en el conjunto verdiblanco. Ya anunció las renovaciones de Bruno Saavedra y Nuno Paiva. Sin embargo, mientras o neno do cole hace las maletas rumbo a O Dragao, otro coruñés, viejo amigo de la entidad colegial, podría hacer el camino inverso y cambiar la desembocadura del Duero por el Palacio de Riazor: Edu Lamas.

El club y el jugador, que en noviembre cumplió 35 años, ultiman su regreso al conjunto verdiblanco de cara a la temporada que viene. En el momento en el que Carballeira comunicó al club su intención de marcharse a Portugal, el Liceo activó una de sus opciones predilectas para traer de regreso a otro hijo pródigo. El acuerdo no está cerrado, pero Lamas ya le ha dado el «sí quiero» al equipo coruñés para regresar a casa.

La situación contractual del defensor coruñés favorece esta operación. Acaba contrato esta temporada con el Oporto y ya tiene la propuesta del Liceo, que habrá que pulir antes de que se cierre su incorporación al proyecto de la temporada 2026/27 a las órdenes de Juan Copa. En caso de que, por alguna circunstancia, no se llegase a concretar, el club baraja más opciones en el mercado para cubrir con garantías la marcha de César.

El hijo pródigo

Hijo de una expresidente del Liceo Eduardo Lamas, hermano menor de otro icono del club, Josep, y él mismo carga en su palmarés varios de los grandes éxitos de los últimos quince años del hockey coruñés. Edu Lamas ha sido un nombre vinculado al Liceo toda su vida. Se forjó en la base del club, maduró en las filas del Cerceda y comenzó a ganarse un hueco en el primer equipo hasta 2015, cuando cambió A Coruña por Barcelona y el verdiblanco por el blaugrana.

Dos años en Barça quedaron empañados por una grave lesión que le dejó en el dique seco y que truncó su sueño blaugrana. El Liceo le abrió de nuevo las puertas en 2017 y, en apenas dos temporadas, demostró el potencial diferencial que corresponde a la familia de los Lamas. Con los verdiblancos alzó las dos Champions (2011 y 2012), una OK Liga (2013), una Supercopa (2018), una Copa Continental (2012/13) y una Copa Intercontinental (2012).

Lucas Ordóñez y Edu Lamas celebran un gol al Bassano en la final de la Supercopa de Europa de 2012. / Juan Varela

En 2019 se marchó a Portugal. Primero al Benfica, donde lo ganó todo como águila encarnada, y luego, las últimas tres temporadas, al Oporto, con el que ha mantenido su gran nivel en los últimos tiempos.

Múltiples regresos

El Liceo sabe que no es el pez más grande del acuario y, más allá de competir con un Barça que cuenta con un presupuesto muy superior en OK Liga, las diferencias abismales con los clubes portugueses se han incrementado de forma notable en los últimos tiempos. Mejores salarios atraen a mejores jugadores y los colegiales, que se niegan a perder su identidad y su carácter ganador, tienen que competir con otras armas y en busca de otros perfiles. Además de adelantarse a la competencia en la búsqueda de talento joven o con potencial por explotar, en los últimos tiempos también ha recurrido a la operación retorno para nutrir de veteranos con experiencia y calidad sus últimos proyectos.

La tendencia empezó con Pablo Cancela, que volvió al club en el verano de 2023 tras una larga carrera entre Portugal e Italia. El goleador firmó buenas cifras en su primera temporada, pero, la pasada, se vio lastrado por una rotura de ligamentos que le dejó fuera casi toda la competición. Abandonó la entidad el pasado verano para firmar por el Compañía de María en OK Plata.

En esas mismas fechas, el Liceo confirmó la repatriación de otro héroe que dejó su sello en Portugal: Toni Pérez. Con 35 años, el asturiano regresó del Sporting de Lisboa consolidado como uno de los mejores avanzados del panorama mundial para sumar pegada al ataque de un proyecto que marcha líder y sueña con competir y alzar títulos de aquí a junio. Lamas puede ser el siguiente en sumarse a la lista y aportar sus condiciones defensivas al servicio del Liceo.