Antón Boedo: «Aunque se marche César, el Liceo del año que viene va a ser mejor que el actual»

El Liceo puso este miércoles por la mañana los puntos sobre las íes y repasó la actualidad del club de la mano del director deportivo, Antón Boedo. Entre la buena dinámica en la OK Liga, tras la victoria ante el Barça en el Clásico, el mercado cobró protagonismo, sobre todo, con la salida de César Carballeira. «Lo considero un amigo de verdad, le agradezco que siempre fuese de cara conmigo y con el club», reconoció Boedo. Confirmó que su adiós, rumbo al Oporto, no supondrá una compensación económica para el club. «No hubo un tema de cláusula de rescisión. Él tenía la opción contractual de decidir si continuaba o no el año que viene. Ese vínculo lo decidimos así de mutuo acuerdo en su momento», explicó en su comparecencia en el Palacio de los Deportes de Riazor.

El responsable de configurar la plantilla colegial reconoció que el adiós de César les pillo «en un momento muy apurado». «La planificación era contar con él y, como club, cuando es alguien tan importante y al que quieres tanto, es complicado», reconoció Antón Boedo, que no olvidó los esfuerzos que hizo Carballeira en los últimos años para defender y apoyar a la entidad en situaciones complicadas. «Renovó con nosotros en un momento en el que deportivamente estábamos mal y había incertidumbre institucional. Nos ha ayudado a crecer en estos dos años», recordó, junto al trío de líderes que formó con Dava Torres y Juan Copa.

«Es evidente que preferiríamos que estuviese con nosotros toda la vida. Él ha tenido una buena propuesta en otro lado y son sus razones personales. No me voy a meter, las acepto y las respeto», añadió Antón Boedo. Reveló que el vestuario tuvo que digerir la noticia, pero agradeció al capitán su intervención: «no voy a desvelar códigos de vestuario, pero su aportación fue tremenda para salir más reforzados, como se vio ante Benfica y Barcelona».

Adiós de Tombita y Martín

Aunque todavía queda la parte candente de la temporada, con la Copa del Rey, la clasificación para la final a ocho de la Champions y la OK Liga, el Liceo ya comienza a perfilar su proyecto del próximo curso. Boedo confirmó, además del adiós de César Carballeira, otras dos despedidas más de «liceístas que han peleado mucho por colocar al club en lo más alto y lo seguirán haciendo hasta el último día».

El primer nombre en salir de la boca del director deportivo fue el de Fran Torres, Tombita. «Como club teníamos la opción de hacer el más uno para el año que viene. En el deporte, a veces los tiempos no coinciden y nos está costando encontrar ese hueco que Tomba se merece», explicó Boedo. Añadió que la lesión que sufrió al final de la temporada pasada le lastró en el inicio de este curso. «El club hizo un ejercicio de honestidad y le dijo 'no quiero que estés atado aquí por un contrato, estás en época de crecer'. Él también lo ve así», apuntó.

Tombita pugna con un jugador del Lleida esta temporada. / Casteleiro

Boedo no deja de agradecerle a Tombita el esfuerzo que hizo para llegar al club con apenas 14 años y crecer como un liceísta más y le desea lo mejor. «No tenemos ninguna duda de su capacidad, va a hacer una carrera tremenda. A nadie le garantizo que volverá, porque nadie sabe el futuro, pero ojalá» sugirió.

La tercera baja confirmada será la del guardameta Martín Rodríguez Garaboa. «Él se ha ganado la decisión de decirnos si continuaba o no y nos ha comunicado que quiere que su vida vaya por otros caminos», desveló Antón Boedo. El director deportivo destacó el vínculo que tiene con el portero coruñés desde su etapa en el Cerceda y en categorías inferiores. «Es importantísimo a nivel de vestuario para nosotros. La suya es una posición desagradecida, pero básica para nosotros», comentó.

Un liceísta en camino

«La salida de César me da gasolina para el mercado», aseguró Antón Boedo con ambición de cara al curso que viene. «Estamos más motivados que nunca y el proyecto tiene una continuidad más que sólida. El equipo del año que viene va a ser mejor que el de este», aseveró.

«Ni confirmo ni desmiento», sugirió cuando el nombre de Edu Lamas salió a la palestra en la comparecencia. Aunque reiteró que no quiere hablar de jugadores con contrato en otros clubes, el director deportivo del Liceo jugó al quién es quién al desvelar que ya tienen a un jugador firmado para el próximo curso. «Es un jugador de referencia mundial, con el mejor palmarés en activo. Es un liceísta que viene con muchísimas ganas y nos va a aportar muchísimo», dejó caer. A nivel personal, definió a Lamas como «un jugadorazo supercompleto, no solo en defensa, sino también en ataque».

Aparte del coruñés, que termina contrato a final de esta temporada con el Oporto, se muestra abierto a las opciones que aparezcan en el horizonte. «El mercado nos marcará lo que tenemos que hacer, es como un ser vivo», apuntó. Sí confirmó que el relevo de Martín saldrá de la cantera, del equipo de OK Bronce en el que actualmente militan Eloi Martínez y Iago Fouz, Pulpi. «Hay gente de la casa que se lo está mereciendo. Por ahí irán los tiros», recalcó Boedo.

Renovaciones en camino

Primero llegó la de Bruno Saavedra y luego, la de Nuno Paiva, pero el Liceo ya trabaja en más ampliaciones contractuales a corto y a medio plazo, según confirmó el responsable de la parcela deportiva del club. «Ya todo el mundo sabe el jugador que es Bruno. Es evidente que tiene pretendientes, como todos los jugadores del Liceo, pero nosotros tenemos argumentos para que se quede con nosotros», celebró Antón Boedo. Destacó el compromiso del compostelano. «La gente se identifica con él, el mejor Bruno está por venir. Tiene tanto margen de mejora y está en el mejor entorno para ello», añadió.

De Nuno Paiva, resaltó su adaptación al proyecto. «Venía debajo del radar y es increíble el rendimiento que está dando. Cada vez es mejor y más completo», elogió al portugués.