Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de buses y paros de maquinistas en A CoruñaEl surf de A Coruña se reivindicaEl centro comercial Os Regos suma nuevos negociosChalés de lujo en Costa Miño Golf
instagramlinkedin

Balonmano

El Culleredo visita este jueves al Xiria para volver a la senda de la victoria

La escuadra de Fernando Vázquez encadena tres partidos sin ganar | En la primera vuelta, cayó en el Tarrío por 20-24

El Culleredo ataca la portería rival durante un encuentro.

El Culleredo ataca la portería rival durante un encuentro. / CBC

RAC

A Coruña

Después de tres derrotas consecutivas, el Club Balonmán Culleredo quiere levantarse de la lona y regresar a dinámica de los triunfos. Para ello, se mide este jueves al Xiria (21.00 horas), en Carballo, en el duelo correspondiente a la jornada 21.

Un margen mínimo separa al equipo local, cuarto con 23 créditos, del cullerdense, noveno con 20, por lo que el choque promete igualdad y equilibrio. En la primera vuelta, venció el Xiria en el Tarrío (20-24), por lo que el Culleredo busca su revancha particular.

TEMAS

Tracking Pixel Contents