El Culleredo visita este jueves al Xiria para volver a la senda de la victoria

Después de tres derrotas consecutivas, el Club Balonmán Culleredo quiere levantarse de la lona y regresar a dinámica de los triunfos. Para ello, se mide este jueves al Xiria (21.00 horas), en Carballo, en el duelo correspondiente a la jornada 21.

Un margen mínimo separa al equipo local, cuarto con 23 créditos, del cullerdense, noveno con 20, por lo que el choque promete igualdad y equilibrio. En la primera vuelta, venció el Xiria en el Tarrío (20-24), por lo que el Culleredo busca su revancha particular.