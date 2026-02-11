Balonmano
El Culleredo visita este jueves al Xiria para volver a la senda de la victoria
La escuadra de Fernando Vázquez encadena tres partidos sin ganar | En la primera vuelta, cayó en el Tarrío por 20-24
A Coruña
Después de tres derrotas consecutivas, el Club Balonmán Culleredo quiere levantarse de la lona y regresar a dinámica de los triunfos. Para ello, se mide este jueves al Xiria (21.00 horas), en Carballo, en el duelo correspondiente a la jornada 21.
Un margen mínimo separa al equipo local, cuarto con 23 créditos, del cullerdense, noveno con 20, por lo que el choque promete igualdad y equilibrio. En la primera vuelta, venció el Xiria en el Tarrío (20-24), por lo que el Culleredo busca su revancha particular.
