Paula Piñón, Antía Otero y Martina Guzman representarán al Lanzadores Coruña en el Nacional

El Campeonato de España de lanzamientos largos contará con una triple representación del Club Lanzadores Coruña. Paula Piñón, Antía Otero y Martina Guzmán participan en el torneo nacional el próximo fin de semana del 20 al 22 de febrero, en Castellón. Las tres lanzadoras están entre las doce mejores del ranking estatal, la lista que da acceso a formar parte de la máxima competición invernal.

Paula Piñón participará en la categoría absoluta de jabalina. La lucense, que ya sabe lo que es ganar medallas en un torneo de este tipo, se ha clasificado con una marca de 46,19 metros. No estará sola en su disciplina. Antía Otero también competirá en lanzamiento de jabalina, pero, en su caso, lo hará en la categoría Sub 20, al conseguir su plaza después de alcanzar los 37,77 metros.

Martina Guzmán, por su parte, vivirá su primer gran torneo a nivel nacional. Lanzará en la modalidad disco, donde su marca más destacada es de 34,44 metros, y se estrenará en la categoría Sub 16.

Noticias relacionadas

Dos ausencias destacadas

Quienes se han quedado fuera del Campeonato de España son Alejandro y Rodrigo Lojo. Los hermanos jabalinistas, que el pasado verano triunfaron en Portugal en el International Throwing Meeting celebrado en la localidad de Leira, ya piensan en mejorar sus marcas para estar presentes en las competiciones más prestigiosas del verano.