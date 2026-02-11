Récord histórico de la media maratón Coruña21: sin dorsales y con 5.000 inscritos

La XVIII media maratón Coruña21 está de dulce. A tres semanas de su celebración, el próximo 1 de marzo, la carrera continúa batiendo sus propios récords, al alcanzar un total de 5.000 inscritos entre las dos pruebas que conforman la jornada: la carrera de 21 kilómetros y la de 5.

Después de agotar los 2.500 dorsales previstos inicialmente por la organización a finales de enero, el Concello de A Coruña, junto a la Federación Gallega de Atletismo, decidieron ampliar el cupo de plazas de la media maratón a 3.000. Las 500 vacantes extra se agotaron en poco más de una semana y la edición de 2026 será la más multitudinaria de su historia, al superar su anterior techo de inscripciones, que data del año 2015.

Pero no solo la carrera de 21 kilómetros está de enhorabuena. La 5K, competición paralela menos exigente y apta para todos los públicos y edades, también ha superado sus marcas anteriores. La cita ha llegado a los 2.000 inscritos, el máximo establecido por la organización y una cifra que supera los datos de las tres ediciones previas, en las que corrieron 1.604 (2023), 1.316 (2024) y 1.994 (2025) personas.

Prestigio internacional

El paso adelante en cuanto a interés que ha dado la Coruña21 ha ido acompañado de dos movimientos por parte de las administraciones que aumentan su atractivo y sitúan a la ciudad en el mapa global de las grandes citas deportivas. El primero, con efecto inmediato, es que la competición coruñesa ha sido incluida en 2026 en el Global Calendar de World Athletics, la organización internacional del atletismo, un movimiento que permitirá reconocer las marcas de la carrera en el ránking mundial. Y, por otro lado, de cara a la próxima edición, A Coruña acogerá el Campeonato de España de Ruta, que engloba las pruebas de milla, 5K y media maratón.