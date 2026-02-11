El Sporting de Portugal se lanza a por Nil Cervera

No hay calma para el Liceo en los últimos días. Tras la marcha de César Carballeira al Porto, es ahora el Sporting de Portugal el que quiere llevarse y negocia la marcha de Nil Cervera al conjunto luso como sustituto a medio plazo de un histórico, como Nolito Romero, tal y como apuntan varios medios portugueses. El conjunto luso podía haber activado una cláusula del contrato del argentino para ampliarle de 2027 a 2029, pero no ha hecho ese movimiento, porque quiere ir preparando el relevo con el liceista. Nil Cervera firmó con el Liceo hasta 2026, pero tiene una opción en su contrato para que se amplíe la vinculación. Si se confirmase su marcha, el club coruñés debería buscar a tres jugadores en el mercado (el nuevo portero está en el filial).

Renovaciones

Al menos sí que ha podido cerrar alguna renovación. Primero llegó la de Bruno Saavedra y luego, la de Nuno Paiva, pero ya trabaja en más ampliaciones a corto y a medio plazo, según confirmó el responsable de la parcela deportiva. «Ya todo el mundo sabe el jugador que es Bruno. Es evidente que tiene pretendientes, como todos los jugadores del Liceo, pero tenemos argumentos para que se quede con nosotros», celebró Boedo. Destacó el compromiso del compostelano. «La gente se identifica con él, el mejor Bruno está por venir. Tiene tanto margen de mejora y está en el mejor entorno para ello», añadió.

De Nuno Paiva, resaltó su adaptación al proyecto. «Venía debajo del radar y es increíble el rendimiento que está dando. Cada vez es mejor y más completo», elogió al portugués.