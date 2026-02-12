Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines

Compañía de María organizará el Campeonato de España Infantil

El torneo se celebra entre el 29 y el 31 de mayo | A Coruña y Oleiros, escogidas como escenarios para el torneo de selecciones autonómicas

Los jugadores júnior de Compañía se abrazan ante el público en el Campeonato de España del año pasado.

Los jugadores júnior de Compañía se abrazan ante el público en el Campeonato de España del año pasado. / CARLOS PARDELLAS

Sara Gallego

A Coruña

Las grandes promesas del hockey sobre patines nacional volverán a jugar en A Coruña. La Real Federación Española de Patinaje (RFEP) ha publicado las sedes oficiales de los Campeonatos y Copas de España del 2026 y Compañía de María es uno de los escenarios escogidos. La entidad colegial organizará el torneo masculino de la categoría infantil, el fin de semana del 29 al 31 de mayo, en colaboración con la Federación Gallega de Patinaje.

No es la primera vez que las instalaciones coruñesas abren sus puertas para una competición de estas dimensiones. En mayo del año pasado, sin ir más lejos, el propio Compañía se encargó de la celebración del Campeonato de España Júnior y, en 2022, fue Dominicos quien se ocupó de sacar adelante el máximo torneo nacional juvenil, que, además, ganó con las aportaciones estelares de Bruno Saavedra y Jacobo Copa, actuales jugadores del Liceo.

Además de la cita infantil, A Coruña y Oleiros ejercerán como sedes del Campeonato de España de selecciones autonómicas, tanto masculino como femenino, entre el 18 y el 21 de junio.

Otras fechas señaladas

Más allá de la cita coruñesa, la RFEP ha publicado el resto del calendario de las grandes citas de la cantera sobre patines. El fin de semana del 22 al 24 de mayo se celebrarán las competiciones alevines (la masculina en Alameda de Osuna y la femenina en Tres Cantos) y las juveniles (en Alcobendas y Gandía); y el 29 y el 31 de mayo A Coruña repartirá su foco con la Copa infantil femenina (en Mieres) y con el Campeonato de España Júnior (Vila-seca).

